Live voetbal

Teruglezen: zo walste Oranje in Houston over Zweden heen

20 juni 2026, 20:57
NED-SWE
Foto: © Imago
6 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Nederland stuit vanavond in de tweede groepswedstrijd op het WK op Zweden. Na de 2-2 in de openingswedstrijd tegen Japan zou een zege op de Scandinaviërs een reuzenstap richting de volgende ronde betekenen voor het Oranje van bondscoach Ronald Koeman. De Zweden waren in hun eerste wedstrijd veel te sterk voor Tunesië (5-1) en zullen dus met het nodige vertrouwen aan de aftrap verschijnen. Om 19.00 uur (Nederlandse tijd) gaat de bal rollen in Houston, in dit liveblog houdt FCUpdate je de hele dag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Nederland - Zweden.

LIVE WK 2026: Nederland - Zweden

Sorteer op:

1u geleden

21:02

Einde liveblog

Daarmee komt dit liveblog ook ten einde. Dank voor het meelezen met deze tweede WK-wedstrijd van Oranje! Blijf FCUpdate de rest van de avond en nacht uiteraard in de gaten houden, we blijven de nabeschouwingen en reacties hier uiteraard op de voet volgen.

1u geleden

20:57

Afgelopen!

Dan zit het erop, Nederland wint met 5-1 van Zweden en zet een grote stap richting het bereiken van de zestiende finales op dit WK!

Oranje maakt er vijf tegen Zweden en zet grote stap naar zestiende finale

Oranje maakt er vijf tegen Zweden en zet grote stap naar zestiende finale

Nederland verslaat Zweden met maar liefst 5-1 en zet een grote stap richtring de zestiende finales op het WK.

Lees verder

1u geleden

20:57

90+6'- Verbruggen (5-1)

Verbruggen redt op een koptbal uit een corner.

1u geleden

20:55

90+4'- Pijn bij Summerville (5-1)

Summerville ligt bij de hoekvlag op de grond en krijgt dan de knie van Lindelöf tegen het hoofd, dat doet even zeer. 

1u geleden

20:54

🔄90+2' - Laatste wissel Oranje (5-1)

Gakpo is nog gewisseld, hij neemt met een ijszak op zijn arm plaats op de bank. Noa Lang komt hem nog vervangen voor de laatste van de vijf minuten blessuretijd, die inmiddels zijn ingegaan.

1u geleden

20:51

⚽89' - Summerville met de vijfde! (5-1)

Nederland prikt er nog een vijfde treffer bij! Het is Summerville die het doet, net als tegen Japan is de West Ham-speler trefzeker. Op aangeven van Memphis dribbelt hij richting het Zweedse doel en verschalkt hij Nordfeldt met een laag schot in de hoek: 5-1 voor Oranje!

1u geleden

20:47

85' - Van Dijk trekkebeent (4-1)

Aanvoerder Van Dijk heeft bij die hoekschop een pijntje opgelopen, hij trekt wat met zijn rechterbeen. 

1u geleden

20:46

84' - Verbruggen nog steeds alert (4-1)

Zweden speelt met de moed der wanhoop nu echt va banque. Isak komt tot een gevaarlijk schot richting verre hoek, maar Verbruggen tikt 'm stijlvol naast. De corner die volgt belandt bij Zeneli, maar diens afstandsschot kan Verbruggen gemakkelijk vangen.

1u geleden

20:44

83' - Elanga sticht gevaar (4-1)

Elanga bezorgt Van de Ven een vervelende slotfase. Nu snelt hij buitenom, maar de voorzet die volgt is matig.

1u geleden

20:42

🟨80' - Gakpo aangeslagen (4-1)

Gakpo wordt hard op het onderbeen geraakt door Bergvall en blijft even liggen. Geel voor de Zweed.

1u geleden

20:40

🔄78' - Wissel Zweden (4-1)

Potter brengt nog een extra spits bij Zweden: Ali vervangt middenvelder Ayari.

1u geleden

20:39

77' - Hachelijke momenten (4-1)

Oranje overleeft wat hacheklijke momenten voor het doel, na een voorzet van Elanga krijgt de verdediging de bal in eerste instantie niet goed weggewerkt maar Gyökeres kan niet profiteren.

1u geleden

20:37

🟨75' - Geel Ayari (4-1)

Ayari achtervolgt Gravenberch en grijpt de Oranje-middenvelder om zijn middel, geel voor de Zweed.

1u geleden

20:33

🔄72' - Wissel Oranje (4-1)

De maker van de eerste twee Oranje-goals mag gaan zitten: Brobbey maakt plaats voor Memphis. De wedstrijd is inmiddels weer hervat.

1u geleden

20:32

71' - Memphis windt zich op (4-1)

Memphis Depay is boos en laat zich gelden vanaf de bank bij Nederland - Zweden

Memphis Depay is boos en laat zich gelden vanaf de bank bij Nederland - Zweden

Onvrede bij Oranje vlak voor rust tegen Zweden. Ronald Koeman vond dat scheidsrechter Michael Oliver te lang liet doorspelen, terwijl ook Memphis Depay zich zichtbaar mengde in een discussie langs de zijlijn.

Lees verder
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Virgil van Dijk Nederland Japan

Oranje laat zege op Japan glippen in eerste WK-wedstrijd

  • zo 14 juni, 23:55
  • 14 jun. 23:55
  • 17
NEDUZB

Teruglezen: zo won Oranje tóch van Oezbekistan, ondanks dompers voor Verbruggen en Til

  • ma 8 juni, 22:55
  • 8 jun. 22:55
  • 13
Rode kaart voor Guus Til bij Nederland - Oezbekistan

Tiental Oranje grijpt winst in blessuretijd in laatste test voor het WK

  • ma 8 juni, 22:52
  • 8 jun. 22:52
  • 13
20 6 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
6 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Henk Hoving 94
7 Reacties
11 Dagen lid
2 Likes
Henk Hoving 94
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Twee kansen, twee goals. Is ook wel eens fijn

Kaozz
28 Reacties
16 Dagen lid
52 Likes
Kaozz
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Koeman is zo voorspelbaar. Brobbey oké, maar dat je dan Summerville opoffert. Weg van de minste weerstand

Just Me
364 Reacties
95 Dagen lid
213 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Sweden word sterker nee nee , NL word zwakker om dat ze weer de snelheid uit hun spel halen, het is toch niet te geloven.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.973 Reacties
1.363 Dagen lid
19.918 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Mooi zo, Brobbey heeft wat mensen de mond gesnoerd. Oranje zo en met Summerville is wel dreigend. Hopelijk volgende pot gewoon zo starten en vertrouwen opbouwen.

Just Me
364 Reacties
95 Dagen lid
213 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kunnen ze tegenwoordig niet meer met hun wreef schieten, altijd maar weer dat binnenkant voet om de bal in een hoek te plaatsen, als het zo doorgaat gaan ze er weer aan.

Henk Hoving 94
7 Reacties
11 Dagen lid
2 Likes
Henk Hoving 94
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik heb het idee dat Verbruggen meer te doen heeft gehad dan de keeper van Zweden...

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
6 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Henk Hoving 94
7 Reacties
11 Dagen lid
2 Likes
Henk Hoving 94
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Twee kansen, twee goals. Is ook wel eens fijn

Kaozz
28 Reacties
16 Dagen lid
52 Likes
Kaozz
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Koeman is zo voorspelbaar. Brobbey oké, maar dat je dan Summerville opoffert. Weg van de minste weerstand

Just Me
364 Reacties
95 Dagen lid
213 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Sweden word sterker nee nee , NL word zwakker om dat ze weer de snelheid uit hun spel halen, het is toch niet te geloven.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.973 Reacties
1.363 Dagen lid
19.918 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Mooi zo, Brobbey heeft wat mensen de mond gesnoerd. Oranje zo en met Summerville is wel dreigend. Hopelijk volgende pot gewoon zo starten en vertrouwen opbouwen.

Just Me
364 Reacties
95 Dagen lid
213 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kunnen ze tegenwoordig niet meer met hun wreef schieten, altijd maar weer dat binnenkant voet om de bal in een hoek te plaatsen, als het zo doorgaat gaan ze er weer aan.

Henk Hoving 94
7 Reacties
11 Dagen lid
2 Likes
Henk Hoving 94
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik heb het idee dat Verbruggen meer te doen heeft gehad dan de keeper van Zweden...

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Nederland - Zweden

5 - 1
Vandaag gespeeld om 19:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Zweden
1
4
3
2
Japan
1
0
1
3
Nederland
1
0
1
4
Tunesië
1
-4
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws