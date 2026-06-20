Teruglezen: zo walste Oranje in Houston over Zweden heen

Nederland stuit vanavond in de tweede groepswedstrijd op het WK op Zweden. Na de 2-2 in de openingswedstrijd tegen Japan zou een zege op de Scandinaviërs een reuzenstap richting de volgende ronde betekenen voor het Oranje van bondscoach Ronald Koeman. De Zweden waren in hun eerste wedstrijd veel te sterk voor Tunesië (5-1) en zullen dus met het nodige vertrouwen aan de aftrap verschijnen. Om 19.00 uur (Nederlandse tijd) gaat de bal rollen in Houston, in dit liveblog houdt FCUpdate je de hele dag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Nederland - Zweden.

LIVE WK 2026: Nederland - Zweden Sorteer op: Laatste Oudste Einde liveblog Daarmee komt dit liveblog ook ten einde. Dank voor het meelezen met deze tweede WK-wedstrijd van Oranje! Blijf FCUpdate de rest van de avond en nacht uiteraard in de gaten houden, we blijven de nabeschouwingen en reacties hier uiteraard op de voet volgen. Afgelopen! Dan zit het erop, Nederland wint met 5-1 van Zweden en zet een grote stap richting het bereiken van de zestiende finales op dit WK! Oranje maakt er vijf tegen Zweden en zet grote stap naar zestiende finale Nederland verslaat Zweden met maar liefst 5-1 en zet een grote stap richtring de zestiende finales op het WK. Lees verder 90+6'- Verbruggen (5-1) Verbruggen redt op een koptbal uit een corner. 90+4'- Pijn bij Summerville (5-1) Summerville ligt bij de hoekvlag op de grond en krijgt dan de knie van Lindelöf tegen het hoofd, dat doet even zeer. 🔄90+2' - Laatste wissel Oranje (5-1) Gakpo is nog gewisseld, hij neemt met een ijszak op zijn arm plaats op de bank. Noa Lang komt hem nog vervangen voor de laatste van de vijf minuten blessuretijd, die inmiddels zijn ingegaan. ⚽89' - Summerville met de vijfde! (5-1) BREAKING Nederland prikt er nog een vijfde treffer bij! Het is Summerville die het doet, net als tegen Japan is de West Ham-speler trefzeker. Op aangeven van Memphis dribbelt hij richting het Zweedse doel en verschalkt hij Nordfeldt met een laag schot in de hoek: 5-1 voor Oranje! 85' - Van Dijk trekkebeent (4-1) Aanvoerder Van Dijk heeft bij die hoekschop een pijntje opgelopen, hij trekt wat met zijn rechterbeen. 84' - Verbruggen nog steeds alert (4-1) Zweden speelt met de moed der wanhoop nu echt va banque. Isak komt tot een gevaarlijk schot richting verre hoek, maar Verbruggen tikt 'm stijlvol naast. De corner die volgt belandt bij Zeneli, maar diens afstandsschot kan Verbruggen gemakkelijk vangen. 83' - Elanga sticht gevaar (4-1) Elanga bezorgt Van de Ven een vervelende slotfase. Nu snelt hij buitenom, maar de voorzet die volgt is matig. 🟨80' - Gakpo aangeslagen (4-1) Gakpo wordt hard op het onderbeen geraakt door Bergvall en blijft even liggen. Geel voor de Zweed. 🔄78' - Wissel Zweden (4-1) Potter brengt nog een extra spits bij Zweden: Ali vervangt middenvelder Ayari. 77' - Hachelijke momenten (4-1) Oranje overleeft wat hacheklijke momenten voor het doel, na een voorzet van Elanga krijgt de verdediging de bal in eerste instantie niet goed weggewerkt maar Gyökeres kan niet profiteren. 🟨75' - Geel Ayari (4-1) Ayari achtervolgt Gravenberch en grijpt de Oranje-middenvelder om zijn middel, geel voor de Zweed. 🔄72' - Wissel Oranje (4-1) De maker van de eerste twee Oranje-goals mag gaan zitten: Brobbey maakt plaats voor Memphis. De wedstrijd is inmiddels weer hervat. 71' - Memphis windt zich op (4-1) Memphis Depay is boos en laat zich gelden vanaf de bank bij Nederland - Zweden Onvrede bij Oranje vlak voor rust tegen Zweden. Ronald Koeman vond dat scheidsrechter Michael Oliver te lang liet doorspelen, terwijl ook Memphis Depay zich zichtbaar mengde in een discussie langs de zijlijn. Lees verder Laad meer