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Route van Oranje wordt wat duidelijker: dit is de virtuele knock-outfase van het WK

26 juni 2026, 06:55   Bijgewerkt: 07:25
Virtuele knock-outfase WK
Foto: © FCUpdate
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Nu derde speelronde van de WK-groepsfase gaande is, wordt steeds meer duidelijk over het mogelijke schema in de knock-outfase. In dit artikel zetten we het virtuele schema op een rij.

Van iedere poule gaat de top twee door naar de zestiende finales, terwijl de acht beste nummers drie ook in het toernooi blijven. Mexico en Zuid-Afrika (Groep A), Zwitserland, Canada en Bosnië - Herzegovina (Groep B), Brazilië en Marokko (Groep C), de Verenigde Staten en Australië (Groep D), Duitsland, Ivoorkust en Ecuador (Groep E), Nederland, Japan en Zweden (Groep F), Frankrijk en Noorwegen (Groep I), Argentinië (Groep J) en Colombia (Groep K) zijn al honderd procent zeker zijn van een plek in de volgende ronde.

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Het makkelijkst in te vullen zijn de ontmoetingen tussen ploegen die eerste en tweede worden in hun poule. Daarvan staat vooraf vast welke nummer één het opneemt tegen welke nummer twee. Er zijn echter ook groepswinnaars die het mogen opnemen tegen een ploeg die derde is geworden.

Hoe het schema er dan uitziet, is afhankelijk van de poules waar de acht beste nummers drie vandaan komen. Er zijn liefst 495 mogelijke combinaties, en de kans is groot dat er op de laatste speelronde nog een en ander verandert, maar op dit moment komen die beste nummers drie uit poules A, B, C, D, E, F, J en L. Daarbij moet aangetekend worden dat de helft van de nummers drie al alle groepswedstrijden heeft gespeeld, terwijl andere poules nog voltooid moeten worden.

Nederland neemt het als winnaar van Groep F op tegen Marokko, de nummer twee van Groep C. Bij winst zou een ontmoeting wachten met Zuid-Afrika of Canada, die allebei ook al zeker zijn van hun onderlinge wedstrijd in de zestiende finale.

Iets anders om in de gaten te houden is of Portugal erin slaagt Groep K te winnen. Op dit moment staat Colombia bovenaan, maar die twee ploegen treffen elkaar nog. Als Portugal wint, lonkt in een vergezicht een kwartfinale tegen Argentinië, ofwel een clash tussen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi.

In de afbeelding hieronder vind je het virtuele schema van de knock-outfase. De landen met een groen vinkje zijn zeker van deze plek in het schema; hun tegenstanders staan nog niet honderd procent vast, indien een vinkje ontbreekt.

De virtuele zestiende finales:

Duitsland – Paraguay
Frankrijk – Zweden
Zuid-Afrika – Canada
Nederland – Marokko
Portugal – Ghana
Spanje – Oostenrijk
Verenigde Staten – Bosnië-Herzegovina
Egypte - Zuid-Korea

Brazilië – Japan
Ivoorkust – Noorwegen
Mexico – Schotland
Engeland – Ecuador
Argentinië – Uruguay
Australië – Iran
Zwitserland – Algerije
Colombia - Kroatië

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Virtuele knock-outfase WK
© FCUpdate
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Voetbalfanaat
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Voetbalfanaat
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Leuk gedaan FcUpdate dat schema maar zet dan bij de vlaggen van de landen de namen erbij want niet iedereen kan aan de vlag herkennen van welk land dat is.

Kramer
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Kramer
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Je wilt eigenlijk aan de andere kant komen, dan is de weg naar de finale wel mogelijk. Frankrijk/Duitsland/ Marokko.. worden 2 zware wedstrijden. (Afrika/Canada is op papier wel af te doen)

Kramer
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Kramer
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Oh ik zag maar de helft van de lijst, maar Spanje zit er natuurlijk ook nog bij.

Roxxer
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Roxxer
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Mogelijk wordt België tweede in hun poule. België komt dan op de plek van Iran en speelt in de achtste finale tegen Argentinië. Dat zou een mooi affiche zijn!

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Voetbalfanaat
622 Reacties
1.308 Dagen lid
3.073 Likes
Voetbalfanaat
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Leuk gedaan FcUpdate dat schema maar zet dan bij de vlaggen van de landen de namen erbij want niet iedereen kan aan de vlag herkennen van welk land dat is.

Kramer
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2.991 Reacties
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Kramer
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Je wilt eigenlijk aan de andere kant komen, dan is de weg naar de finale wel mogelijk. Frankrijk/Duitsland/ Marokko.. worden 2 zware wedstrijden. (Afrika/Canada is op papier wel af te doen)

Kramer
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Kramer
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Oh ik zag maar de helft van de lijst, maar Spanje zit er natuurlijk ook nog bij.

Roxxer
4 Reacties
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Roxxer
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Mogelijk wordt België tweede in hun poule. België komt dan op de plek van Iran en speelt in de achtste finale tegen Argentinië. Dat zou een mooi affiche zijn!

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