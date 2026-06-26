Nu derde speelronde van de WK-groepsfase gaande is, wordt steeds meer duidelijk over het mogelijke schema in de knock-outfase. In dit artikel zetten we het virtuele schema op een rij.

Van iedere poule gaat de top twee door naar de zestiende finales, terwijl de acht beste nummers drie ook in het toernooi blijven. Mexico en Zuid-Afrika (Groep A), Zwitserland, Canada en Bosnië - Herzegovina (Groep B), Brazilië en Marokko (Groep C), de Verenigde Staten en Australië (Groep D), Duitsland, Ivoorkust en Ecuador (Groep E), Nederland, Japan en Zweden (Groep F), Frankrijk en Noorwegen (Groep I), Argentinië (Groep J) en Colombia (Groep K) zijn al honderd procent zeker zijn van een plek in de volgende ronde.

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Het makkelijkst in te vullen zijn de ontmoetingen tussen ploegen die eerste en tweede worden in hun poule. Daarvan staat vooraf vast welke nummer één het opneemt tegen welke nummer twee. Er zijn echter ook groepswinnaars die het mogen opnemen tegen een ploeg die derde is geworden.

Hoe het schema er dan uitziet, is afhankelijk van de poules waar de acht beste nummers drie vandaan komen. Er zijn liefst 495 mogelijke combinaties, en de kans is groot dat er op de laatste speelronde nog een en ander verandert, maar op dit moment komen die beste nummers drie uit poules A, B, C, D, E, F, J en L. Daarbij moet aangetekend worden dat de helft van de nummers drie al alle groepswedstrijden heeft gespeeld, terwijl andere poules nog voltooid moeten worden.

Nederland neemt het als winnaar van Groep F op tegen Marokko, de nummer twee van Groep C. Bij winst zou een ontmoeting wachten met Zuid-Afrika of Canada, die allebei ook al zeker zijn van hun onderlinge wedstrijd in de zestiende finale.

Iets anders om in de gaten te houden is of Portugal erin slaagt Groep K te winnen. Op dit moment staat Colombia bovenaan, maar die twee ploegen treffen elkaar nog. Als Portugal wint, lonkt in een vergezicht een kwartfinale tegen Argentinië, ofwel een clash tussen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi.

In de afbeelding hieronder vind je het virtuele schema van de knock-outfase. De landen met een groen vinkje zijn zeker van deze plek in het schema; hun tegenstanders staan nog niet honderd procent vast, indien een vinkje ontbreekt.

De virtuele zestiende finales:

Duitsland – Paraguay

Frankrijk – Zweden

Zuid-Afrika – Canada

Nederland – Marokko

Portugal – Ghana

Spanje – Oostenrijk

Verenigde Staten – Bosnië-Herzegovina

Egypte - Zuid-Korea

Brazilië – Japan

Ivoorkust – Noorwegen

Mexico – Schotland

Engeland – Ecuador

Argentinië – Uruguay

Australië – Iran

Zwitserland – Algerije

Colombia - Kroatië

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