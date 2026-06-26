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Onacceptabel Oranje ligt onder vuur: 'Dit kan gewoon niet'

26 juni 2026, 08:19
Het Nederlands elftal tegen Zweden
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Valentijn Driessen heeft zich uitermate kritisch uitgelaten over het optreden van het Nederlands elftal tegen Tunesië. De journalist van De Telegraaf vindt dat Oranje veel te slordig verdedigde tegen de ploeg die hij bestempelt als de allerzwakste deelnemer aan het WK.

"Als Nederland tegen Marokko zo speelt als het eerste kwartier tegen Tunesië, dan ga je eraf", zegt Driessen in de podcast Kick Off van De Telegraaf. "Het kan gewoon niet bestaan dat je tegen het slechtste team van dit WK drie kansen weggeeft in een kwartier tijd. De eerste kans was al voor Tunesië. Daarna kom je 0-2 voor, maar geef je nóg twee kansen weg."

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Volgens Driessen ontbrak het Oranje aan scherpte. "Je moet het initiatief houden en ervoor zorgen dat die gasten geen kansen krijgen. Dan krijg je geen problemen, maar het Nederlands elftal kreeg wel problemen. Natuurlijk snap ik ook wel dat er nonchalance is, maar je mag wel een bepaalde focus van deze internationals verwachten in zo'n wedstrijd. Die focus was volledig afwezig. Daar moet je kritisch op zijn."

Bondscoach Ronald Koeman sloot zich na afloop deels aan bij die kritiek. Ook hij vond dat zijn ploeg te slordig voor de dag kwam. "We nemen het misschien iets te makkelijk op. Dat is menselijk, maar dat wil je liever niet. Tegen een betere tegenstander moet het wel beter. Als je dit tegenover betere ploegen hebt, kan het je de kop kosten. Die maken de kansen misschien wel af. Dat willen we niet."

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Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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GS
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PT
1
Nederland
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Zweden
3
0
4
4
Tunesië
3
-10
0

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