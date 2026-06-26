Live voetbal

Teruglezen | Zo pakte Oranje de groepswinst met een overwinning op Tunesië

26 juni 2026, 03:00
TUNNED
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
Maak ons je Google-favoriet

Nederland sluit de poulefase van het WK af met een wedstrijd tegen het reeds uitgeschakelde Tunesië in Kansas City. Tegelijkertijd staan groepsgenoten Japan en Zweden in Dallas tegenover elkaar. De ontknoping in Groep F is allesbepalend voor het vervolg van het toernooi van Oranje. Winnen we de poule en stuiten we in de volgende ronde op Marokko, of worden we tweede en wacht een confrontatie met Brazilië? Als het weer geen roet in het eten gooit dan gaan we om 1.00 uur 's nachts (Nederlandse tijd) beginnen op beide velden. De komende uren blijf je in dit liveblog op de hoogte van alle ontwikkelingen rond Tunesië - Nederland en de ontknoping in Groep F.

LIVE WK 2026: Tunesië - Nederland en Japan - Zweden

Sorteer op:

15m geleden

02:58

90+5' - Einde wedstrijd (1-3)

Het eindsignaal klinkt, Nederland wint de groep. 

19m geleden

02:54

90+4' - Mogelijkheid Tunesië (1-3)

Tunesië weet nog een keer gevaarlijk te worden uit een corner. De bal belandt bij een speler die op randje zestien klaarstaat om uit te halen, maar Van Hechke kan het schot onderscheppen.

22m geleden

02:52

90+2' - Mooie actie Lang (1-3)

Noa Lang dribbelt vanaf links de zestien is en kan de bal laag voorzetten. Helaas is er niemand die de bal inschiet.

24m geleden

02:50

90' - Extra tijd (1-3)

Nederland moet de voorsprong nog vijf minuten langer volhouden om de groep te winnen.

24m geleden

02:49

🔄 90' - Wissel bij Tunesië (1-2)

Tounetki mag de laatste minuten nog meedoen, hij vervangt Mastouri.

26m geleden

02:47

87' - Memphis mist de bal (1-3)

Nederland krijgt nog een kans om Tunesië extra pijn te doen. Summerville is weg op rechts en trekt de bal terug op Memphis. Hij krijgt hem half achter zich dus besluit een soort omhaal te doen, maar mist de bal volledig. 

29m geleden

02:44

🔄 85' - Wissel bij Oranje (1-3)

Noa Lang komt binnen de lijnen, hij vervangt Cody Gakpo.

30m geleden

02:43

83' - Voorzet Dumfries (1-3)

Summerville steekt Dumfries weg op rechts. Memphis en Gakpo lopen voor de goal, Dumfries geeft voor maar raakt de bal niet lekker. Toch wordt het nog gevaarlijk omdat de bal er bijna inwaait. De keeper moet als een volleyballer de bal wegwerken.

34m geleden

02:39

80' - Vrije trap Nederland (1-3)

Koopmeiners slingert de bal vanaf de zijlijn het strafschopgebied in. Daar kan Dumfries vanaf de tweede paal terugkoppen en dan krijgt Aké hem net niet lekker op het hoofd.

35m geleden

02:38

78' - Kopbal Oranje (1-3)

Van Dijk duikt ineens op in het strafschopgebied van de tegenstanders en krijgt de bal met het hoofd tussen de palen. De keeper van Tunesië reageert snel.

36m geleden

02:37

🔄 78' - Wissel bij Oranje (1-3)

Memphis Depay vervangt Brian Brobbey.

37m geleden

02:36

76' - Verbruggen voorkomt aansluiting (1-3)

Tunesië komt er doorheen en de bal komt voor de voeten van Hannibal. De sterspeler van Tunesië kan uithalen en Verbruggen krijgt de bal via de lat over de achterlijn.

39m geleden

02:34

🔄 75' - Wissel bij Tunesië (1-3)

Chaouat komt er in voor Gharbi.

41m geleden

02:32

72' - Wedstrijd hervat (1-3)

Na de korte onderbreking en de wissels, hervat Nederland de wedstrijd.

42m geleden

02:31

🔄 72' - Verse krachten bij Oranje (1-3)

Koopmeiners, Kluivert en Summervile komen er in voor De Jong, Reijnders en Malen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Virgil van Dijk Nederland Japan

Oranje laat zege op Japan glippen in eerste WK-wedstrijd

  • zo 14 juni, 23:55
  • 14 jun. 23:55
  • 17
Lautaro Martinez

Nederlanders walgen van Argentinië: 'De schaamte voorbij, zij moeten wereldkampioen worden'

  • ma 22 juni, 20:42
  • 22 jun. 20:42
  • 11
NED-SWE

Teruglezen: zo walste Oranje in Houston over Zweden heen

  • za 20 juni, 20:57
  • 20 jun. 20:57
  • 6
19 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Tunesië - Nederland

1 - 3
Vandaag gespeeld om 01:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
2
4
4
2
Japan
2
4
4
3
Zweden
2
0
3
4
Tunesië
2
-8
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws