Teruglezen | Zo pakte Oranje de groepswinst met een overwinning op Tunesië

Nederland sluit de poulefase van het WK af met een wedstrijd tegen het reeds uitgeschakelde Tunesië in Kansas City. Tegelijkertijd staan groepsgenoten Japan en Zweden in Dallas tegenover elkaar. De ontknoping in Groep F is allesbepalend voor het vervolg van het toernooi van Oranje. Winnen we de poule en stuiten we in de volgende ronde op Marokko, of worden we tweede en wacht een confrontatie met Brazilië? Als het weer geen roet in het eten gooit dan gaan we om 1.00 uur 's nachts (Nederlandse tijd) beginnen op beide velden. De komende uren blijf je in dit liveblog op de hoogte van alle ontwikkelingen rond Tunesië - Nederland en de ontknoping in Groep F.

LIVE WK 2026: Tunesië - Nederland en Japan - Zweden Sorteer op: Laatste Oudste 90+5' - Einde wedstrijd (1-3) Het eindsignaal klinkt, Nederland wint de groep. 90+4' - Mogelijkheid Tunesië (1-3) Tunesië weet nog een keer gevaarlijk te worden uit een corner. De bal belandt bij een speler die op randje zestien klaarstaat om uit te halen, maar Van Hechke kan het schot onderscheppen. 90+2' - Mooie actie Lang (1-3) Noa Lang dribbelt vanaf links de zestien is en kan de bal laag voorzetten. Helaas is er niemand die de bal inschiet. 90' - Extra tijd (1-3) Nederland moet de voorsprong nog vijf minuten langer volhouden om de groep te winnen. 🔄 90' - Wissel bij Tunesië (1-2) Tounetki mag de laatste minuten nog meedoen, hij vervangt Mastouri. 87' - Memphis mist de bal (1-3) Nederland krijgt nog een kans om Tunesië extra pijn te doen. Summerville is weg op rechts en trekt de bal terug op Memphis. Hij krijgt hem half achter zich dus besluit een soort omhaal te doen, maar mist de bal volledig. 🔄 85' - Wissel bij Oranje (1-3) Noa Lang komt binnen de lijnen, hij vervangt Cody Gakpo. 83' - Voorzet Dumfries (1-3) Summerville steekt Dumfries weg op rechts. Memphis en Gakpo lopen voor de goal, Dumfries geeft voor maar raakt de bal niet lekker. Toch wordt het nog gevaarlijk omdat de bal er bijna inwaait. De keeper moet als een volleyballer de bal wegwerken. 80' - Vrije trap Nederland (1-3) Koopmeiners slingert de bal vanaf de zijlijn het strafschopgebied in. Daar kan Dumfries vanaf de tweede paal terugkoppen en dan krijgt Aké hem net niet lekker op het hoofd. 78' - Kopbal Oranje (1-3) Van Dijk duikt ineens op in het strafschopgebied van de tegenstanders en krijgt de bal met het hoofd tussen de palen. De keeper van Tunesië reageert snel. 🔄 78' - Wissel bij Oranje (1-3) Memphis Depay vervangt Brian Brobbey. 76' - Verbruggen voorkomt aansluiting (1-3) Tunesië komt er doorheen en de bal komt voor de voeten van Hannibal. De sterspeler van Tunesië kan uithalen en Verbruggen krijgt de bal via de lat over de achterlijn. 🔄 75' - Wissel bij Tunesië (1-3) Chaouat komt er in voor Gharbi. 72' - Wedstrijd hervat (1-3) Na de korte onderbreking en de wissels, hervat Nederland de wedstrijd. 🔄 72' - Verse krachten bij Oranje (1-3) Koopmeiners, Kluivert en Summervile komen er in voor De Jong, Reijnders en Malen. Laad meer