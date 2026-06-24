Koeman over bezoek Willem-Alexander: ‘Spelers waren niet onder de indruk, maar…’

Ronald Koeman heeft gereageerd op het kleedkamerbezoek van Koning Willem-Alexander na Nederland – Zweden (5-1). De bondscoach van het Nederlands elftal zag een groot verschil tussen het bezoek aan de selectie van Oranje en die van Curaçao.

Na afloop van de overwinning op Zweden waren de leden van de koninklijke familie – Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en prinses Ariane – welkom in de kleedkamer van Oranje, waar ze alle spelers en stafleden een hand gaven. De koning benadrukte meermaals dat hij het een ‘grandioze’ prestatie vond. Aan het einde van het bezoek besloot koning Willem-Alexander de Oranje-selectie toe te spreken.

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Na het duel van Oranje meldde de koninklijke familie zich eveneens in de kleedkamer van Curaçao, dat een historisch resultaat had behaald tegen Ecuador. Daar werden zij feestelijk ontvangen door de spelers. Samen dansten ze in de kleedkamer om te vieren dat Curaçao het allereerste punt ooit pakte op een WK.

Bij de 538 Middagshow van 538 wordt Koeman gevraagd naar het koninklijke bezoek bij Oranje. “Het was goed en netjes, maar volgens mij iets serieuzer dan de beelden vanuit de kleedkamer van Curaçao. Ik had van onze spelers wél verwacht dat er een Nederlands muziekje gedraaid zou worden. Iedereen was… volgens mij niet onder de indruk, maar misschien wel iets serieuzer dan Curaçao”, aldus de bondscoach.

Koeman grijpt vervolgens de kans om het koningspaar opnieuw uit te nodigen in de kleedkamer. “Na de finale zijn ze wederom uitgenodigd”, sluit hij af.