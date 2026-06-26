Kan Nederland - Marokko (03.00 uur) nog vervroegd worden? Dit zeggen de regels

Nederland en Marokko treffen elkaar in de zestiende finale van het WK 2026 op een opmerkelijk tijdstip. De wedstrijd in het Estadio BBVA, nabij Monterrey, begint dinsdag 30 juni om 03.00 uur Nederlandse tijd. In Marokko is het dan 02.00 uur, dus voor de fans van beide landen is het tijdstip erg ongunstig. Dat roept de vraag op: kan de FIFA de aftraptijd alsnog wijzigen?

Het korte antwoord is: ja, dat kan. De FIFA beschikt volgens de toernooireglementen over de bevoegdheid om wedstrijden te verplaatsen, te herschikken of zelfs naar een andere locatie te verhuizen. Ook het officiële speelschema van het WK 2026 vermeldt nadrukkelijk dat alle tijden 'subject to change' zijn.

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Toch is de kans dat Nederland - Marokko om een gunstiger tijdstip wordt gespeeld bijzonder klein. De FIFA gebruikt die bevoegdheid vrijwel uitsluitend wanneer daar een zwaarwegende reden voor bestaat, zoals extreem weer, veiligheidsproblemen, logistieke complicaties of een andere vorm van overmacht. Een wijziging puur omdat de aftrap voor televisiekijkers in Nederland en Marokko ongunstig uitpakt, ligt daarom niet voor de hand. Als de wedstrijd wordt vervroegd, is het bovendien nóg warmer in Guadalupe, wat het voetballen nog moeilijker maakt. Bij de aftrap is de lokale tijd 19.00 uur.

Dat wijzigingen soms wel plaatsvinden, bleek tijdens eerdere wereldkampioenschappen. In aanloop naar het WK van 2022 in Qatar wijzigde de FIFA het speelschema bijvoorbeeld. De openingswedstrijd van gastland Qatar werd een dag naar voren gehaald, zodat de traditionele openingsceremonie direct vooraf kon gaan aan het duel van het gastland. Daardoor verschoof ook de groepswedstrijd tussen Nederland en Senegal van 13.00 uur naar 19.00 uur lokale tijd. Die wijziging werd ruim van tevoren aangekondigd en had een duidelijke organisatorische reden.

Tijdens lopende toernooien worden aftraptijden vrijwel alleen aangepast wanneer de omstandigheden dat vereisen. Voor Nederland en Marokko lijkt van zulke omstandigheden geen sprake. Bovendien is de complete knock-outfase nauw verweven met uitzendschema's, veiligheidsplannen, vervoer, stadionoperaties en de planning van beide teams. Een verschuiving van één wedstrijd heeft daardoor direct gevolgen voor tal van andere partijen.

Hoewel de FIFA dus formeel de mogelijkheid heeft om de aftrap van Nederland - Marokko te wijzigen, is de verwachting dat de wedstrijd gewoon volgens planning wordt gespeeld: dinsdag 30 juni om 03.00 uur Nederlandse tijd. Een nachtelijke beproeving voor supporters van beide landen, maar wel volledig volgens het vooraf vastgestelde speelschema.