WK-wekdienst 26 juni: dit heb je vannacht gemist

Tijdens het grootste Wereldkampioenschap voetbal aller tijden worden tientallen wedstrijden afgewerkt terwijl heel Nederland op één oor ligt. Daarom komt FCUpdate gedurende het toernooi elke ochtend met de WK-wekdienst, waarmee je in één oogopslag ziet wat je in de voorgaande nacht gemist hebt. Dit is wat er gebeurde in de vroege uurtjes van vrijdag 26 juni.

Oranje treft Marokko in volgende ronde na winst op Tunesië

Het Nederlands elftal heeft de groepsfase van het wereldkampioenschap afgesloten met een 1-3 overwinning op Tunesië. Waar Oranje voor rust al een comfortabele marge had opgebouwd, werd het na een tegentreffer in de tweede helft nog even spannend. Uiteindelijk stelde de ploeg van Ronald Koeman de zege echter volwassen veilig. Tegelijkertijd speelden Japan en Zweden met 1-1 gelijk, waardoor Japan op de tweede plek eindigt en Zweden doorgaat als een van de beste nummers drie. Lees hier het wedstrijdverslag van Tunesië - Nederland.

Terugkijken: uitgebreide samenvatting van Tunesië - Nederland (1-3)

Artikel gaat verder onder video

Voor wie ook een beeld wil hebben bij de afsluitende poulewedstrijd van Oranje: op YouTube is inmiddels een uitgebreide samenvatting met Nederlands commentaar terug te kijken.

Brian Brobbey doet iets wat slechts 2 andere spelers ooit presteerden op een WK https://t.co/dYhBvPxVQm #tunned — FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) June 26, 2026

Buitenlandse media trekken één conclusie na Oranje-zege op Tunesië

Het Nederlands elftal heeft zich met een overtuigende 3-1 zege op Tunesië geplaatst voor de knock-outfase van het WK, maar in het buitenland draait het al lang niet meer alleen om de uitslag. Van Spanje tot Engeland en Italië wordt vooral ingezoomd op de manier waarop de ploeg van Ronald Koeman het duel al binnen enkele minuten volledig naar zich toe trok. Lees hier wat de buitenlandse media schrijven over de afsluitende poulewedstrijd tegen Tunesië.

Feyenoorder Bos met Australië naar zestiende finales na remise tegen Paraguay

Het Australië van Feyenoorder Jordan Bos heeft zich in de nacht van donderdag op vrijdag geplaatst voor de zestiende finales van het WK. The Socceroos speelden doelpuntloos gelijk tegen Paraguay en stelden zo de tweede plaats in Groep D veilig. De Zuid-Amerikanen komen op hun beurt op vier punten en lijken zo goed als zeker van een plek bij de beste nummers drie. Het reeds uitgeschakelde Turkije pakte op zijn beurt een late zege tegen gastland de Verenigde Staten. Lees hier terug hoe de ontknoping in Groep D zich voltrok.

WK-programma vanavond en vannacht

Vanavond vallen de laatste beslissingen in Groep D. Noorwegen en Frankrijk zijn daarin beiden al zeker van een plek bij de laatste 32, maar gaan in een onderling duel in Boston uitmaken wie de groepswinst voor zich opeist. Tegelijkertijd strijden Senegal en Irak, beiden nog puntloos, in Toronto om de derde plaats.

's Nachts volgt vervolgens eerst de ontknoping in Groep H, met de strijd tussen Kaapverdië en Saudi-Arabië in Houston en tegelijkertijd in Guadalajara de clash tussen Uruguay en Spanje. Wie dan nog wakker is kan in één moeite door met de derde speelronde in Groep G, waar België in Vancouver tegen Nieuw-Zeeland de derde plaats hoopt te verlaten en waarin Egypte in Seattle tegen Iran de groepswinst voor zich op kan eisen.

Progamma 26 juni

21.00 uur: Noorwegen - Frankrijk in Boston

21.00 uur: Senegal - Irak in Toronto

Programma 27 juni (nacht)

02.00 uur: Kaapverdië - Saudi-Arabië in Houston

02.00 uur: Uruguay - Spanje in Guadalajara

05.00 uur: Nieuw-Zeeland - België in Vancouver

05.00 uur: Egypte - Iran in Seattle