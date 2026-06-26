Paul Nuijten verlaat Ajax per direct en volgt Dirk Kuijt op bij Dordrecht

Paul Nuijten verlaat Ajax per direct om aan de slag te gaan als hoofdtrainer van FC Dordrecht. De trainer heeft zijn contract in Amsterdam in goed onderling overleg laten ontbinden en tekent een verbintenis voor twee seizoenen aan de Krommedijk.

De overstap volgt na een snelle opmars van de Brabander binnen de jeugdopleiding op De Toekomst. In de zomer van 2024 streek hij neer bij de Onder 17 van Ajax, waarna een promotie naar de Onder 19 volgde. In november vorig jaar werd hij toegevoegd aan de technische staf van het eerste elftal als assistent van Fred Grim. Nadat Grim eerder dit jaar terugkeerde naar de jeugdopleiding, nam Nuijten in maart het roer over als eindverantwoordelijke bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

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Bij Dordrecht volgt de kersverse eindverantwoordelijke Dirk Kuijt op. De oud-international vertrok onlangs onverwacht naar het Turkse Fenerbahçe om daar als assistent-trainer aan de slag te gaan. De nieuwe hoofdcoach van de Zuid-Hollanders is verheugd met zijn uitdaging. "Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat ik deze kans krijg bij FC Dordrecht", laat de dertiger optekenen. "Het is een club met een eigen identiteit, betrokken supporters en veel ambitie. De verantwoordelijkheid die bij deze functie hoort voel ik, en kijk ernaar uit om die samen met de spelers en staf waar te maken", aldus de ambitieuze coach.

Technisch manager Sjoerd Ars is eveneens in zijn nopjes met zijn komst. "We zijn erg blij dat we Paul aan FC Dordrecht hebben kunnen verbinden", stelt de beleidsbepaler. "Hij sluit naadloos aan bij de visie die we als club voor ogen hebben. Paul is een jonge, ambitieuze en inhoudelijk zeer sterke trainer die veel vraagt van zijn spelers, maar hen ook weet te enthousiasmeren en beter maakt", klinkt het lovend vanuit de directiekamer. De trainer wil aan de Krommedijk een herkenbaar team neerzetten waar supporters zich mee kunnen identificeren.

In Amsterdam is de opvolging van de vertrokken oefenmeester inmiddels al geregeld. Eerder deze week maakte de clubleiding bekend dat Carlos García komend seizoen voor de groep staat bij Jong Ajax. Daarmee is de trainerspuzzel bij de beloftenploeg voltooid, terwijl Míchel Sánchez tegelijkertijd het stokje overneemt bij de hoofdmacht van de Amsterdammers.