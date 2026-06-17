Live voetbal

LIVE WK 2026 | Rashford beslist spektakelstuk tussen Engeland en Kroatië

17 juni 2026, 22:00   Bijgewerkt: 23:51
ENGKRO
Foto: © Imago / Realtimes
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Voor Engeland begint het WK 2026 direct met een prachtig affiche. In Dallas stuiten The Three Lions op de nummer drie van het vorige WK: Kroatië. Begint het Engeland van de Duitse bondscoach Thomas Tuchel de jacht op de tweede wereldtitel met een zege, of gaan de geroutineerde Kroaten van Zlatko Dalic er met de drie punten vandoor? Om 22.00 uur gaat de bal rollen, mis niets en volg de kraker in Groep L tussen Engeland en Kroatië in dit liveblog.

LIVE WK 2026: Engeland - Kroatië

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1u geleden

00:00

90+6' - Einde wedstrijd: Engeland wint (4-2)

Einde wedstrijd, hier in Dallas. Engeland verslaat Kroatië in een doelpuntenfestijn: 4-2.

1u geleden

23:57

90' - Zes minuten blessuretijd (4-2)

1u geleden

23:50

85' - De beslissing! (4-2)

Daar is de beslissing: 4-2! Het is invaller Marcus Rashford die scoort. Hij laat de goed spelende doelman Livakovic kansloos.

1u geleden

23:44

79' - Bellingham naar de kant (3-2)

Engeland wisselt opnieuw. Bellingham verlat het veld en wordt vervangen door Spence, een verdediger van Tottenham Hotspur.

1u geleden

23:42

77' - Kans voor Kroatië (3-2)

Pickford keert een goede inzet van Pasalic. Daar liet Kroatie voor het eerst sinds lange tijd weer eens van zich zien in het strafschopgebied van Engeland.

1u geleden

23:36

72' - Engeland gaat wisselen (3-2)

Rice gaat naar de kant bij Engeland, evenals Gordon en Madueke. Saka, Rashford en Rogers komen in de ploeg.

2u geleden

23:33

70' - Drinkpauze (3-2)

Tijd voor de laatste drinkpauze. De bonscoach van Kroatië zal het echter moeten gebruiken om zijn spelers op scherp te zetten voor een slotoffensief in de laatste twintig minuten.

2u geleden

23:31

68' - De rust keert iets terug voor Kroatië (3-2)

Engeland kreeg zojuist kans na kans, maar die storm is even gaan liggen in Dallas. Kansen voor Kroatië in dit tweede bedrijf hebben we echter nog helemaal niet gezien.

2u geleden

23:22

58' - Modric naar de kant (3-2)

Modric gaat naar de kant bij Kroatie. Kovacic is zijn vervanger.

2u geleden

23:21

57' - Wat een kansen voor Engeland... (3-2)

Engeland is los! Wat een kansen, maar nog geen 4-2. Livakovic houdt Kroatië echt op de been, want zijn ploeg staat inmiddels met de rug tegen de muur.

2u geleden

23:16

51' - Kroatië in de problemen (3-2)

Na de 3-2 heeft Engeland al drie kansen gecreeërd om de voorsprong verder uit te breiden. Livakovic ligt in de weg. Kroatië blijft daardoor nog in de wedstrijd.

2u geleden

23:12

47' - Engeland op voorsprong (3-2)

En het is weer raakt! Een doelpuntenfestijn hier in Dallas. Het is Engeland dat opnieuw op voorsprong komt. Jude Bellingham schiet raak: 3-2.

2u geleden

23:09

45' - We gaan weer beginnen! (2-2)

De spelers staan weer op het veld. Kroatië heeft afgetrapt, de tweede helft gaat van start!

2u geleden

22:54

45+6' - En rust... (2-2)

Het is een enerverende eerste helft geweest, hier in Dallas. Engeland speelt niet groots, maar is wel de gevaarlijkste ploeg geweest. Toch staat het gelijk, dankzij een effectief Kroatië: 2-2.

2u geleden

22:51

45+5' - Toch nog gelijk! (2-2)

GOAL! Vlak voor rust komt Kroatië toch nog op gelijke hoogte. Musa schiet raak: 2-2. De Kroaten zijn effectief. Het was pas de tweede grote kans van de wedstrijd. 

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Henk Hoving 94
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Henk Hoving 94
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Vier kansen, vier goals

Just Me
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Gefeliciteerd 🤝Engeland supporters, ik heb genoten .

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Henk Hoving 94
5 Reacties
8 Dagen lid
0 Likes
Henk Hoving 94
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Vier kansen, vier goals

Just Me
353 Reacties
92 Dagen lid
204 Likes
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Gefeliciteerd 🤝Engeland supporters, ik heb genoten .

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Engeland - Kroatië

4 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Thomas Tuchel

Thomas Tuchel
Functie: Coach
Leeftijd: 52 jaar (29 aug. 1973)

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep L
GS
DS
PT
1
Kroatië
0
0
0
2
Engeland
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0

Complete Stand

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