LIVE WK 2026 | Rashford beslist spektakelstuk tussen Engeland en Kroatië

Voor Engeland begint het WK 2026 direct met een prachtig affiche. In Dallas stuiten The Three Lions op de nummer drie van het vorige WK: Kroatië. Begint het Engeland van de Duitse bondscoach Thomas Tuchel de jacht op de tweede wereldtitel met een zege, of gaan de geroutineerde Kroaten van Zlatko Dalic er met de drie punten vandoor? Om 22.00 uur gaat de bal rollen, mis niets en volg de kraker in Groep L tussen Engeland en Kroatië in dit liveblog.

LIVE WK 2026: Engeland - Kroatië Sorteer op: Laatste Oudste 90+6' - Einde wedstrijd: Engeland wint (4-2) BREAKING Einde wedstrijd, hier in Dallas. Engeland verslaat Kroatië in een doelpuntenfestijn: 4-2. 90' - Zes minuten blessuretijd (4-2) 85' - De beslissing! (4-2) BREAKING Daar is de beslissing: 4-2! Het is invaller Marcus Rashford die scoort. Hij laat de goed spelende doelman Livakovic kansloos. 79' - Bellingham naar de kant (3-2) Engeland wisselt opnieuw. Bellingham verlat het veld en wordt vervangen door Spence, een verdediger van Tottenham Hotspur. 77' - Kans voor Kroatië (3-2) Pickford keert een goede inzet van Pasalic. Daar liet Kroatie voor het eerst sinds lange tijd weer eens van zich zien in het strafschopgebied van Engeland. 72' - Engeland gaat wisselen (3-2) Rice gaat naar de kant bij Engeland, evenals Gordon en Madueke. Saka, Rashford en Rogers komen in de ploeg. 70' - Drinkpauze (3-2) Tijd voor de laatste drinkpauze. De bonscoach van Kroatië zal het echter moeten gebruiken om zijn spelers op scherp te zetten voor een slotoffensief in de laatste twintig minuten. 68' - De rust keert iets terug voor Kroatië (3-2) Engeland kreeg zojuist kans na kans, maar die storm is even gaan liggen in Dallas. Kansen voor Kroatië in dit tweede bedrijf hebben we echter nog helemaal niet gezien. 58' - Modric naar de kant (3-2) Modric gaat naar de kant bij Kroatie. Kovacic is zijn vervanger. 57' - Wat een kansen voor Engeland... (3-2) Engeland is los! Wat een kansen, maar nog geen 4-2. Livakovic houdt Kroatië echt op de been, want zijn ploeg staat inmiddels met de rug tegen de muur. 51' - Kroatië in de problemen (3-2) Na de 3-2 heeft Engeland al drie kansen gecreeërd om de voorsprong verder uit te breiden. Livakovic ligt in de weg. Kroatië blijft daardoor nog in de wedstrijd. 47' - Engeland op voorsprong (3-2) BREAKING En het is weer raakt! Een doelpuntenfestijn hier in Dallas. Het is Engeland dat opnieuw op voorsprong komt. Jude Bellingham schiet raak: 3-2. 45' - We gaan weer beginnen! (2-2) De spelers staan weer op het veld. Kroatië heeft afgetrapt, de tweede helft gaat van start! 45+6' - En rust... (2-2) Het is een enerverende eerste helft geweest, hier in Dallas. Engeland speelt niet groots, maar is wel de gevaarlijkste ploeg geweest. Toch staat het gelijk, dankzij een effectief Kroatië: 2-2. 45+5' - Toch nog gelijk! (2-2) BREAKING GOAL! Vlak voor rust komt Kroatië toch nog op gelijke hoogte. Musa schiet raak: 2-2. De Kroaten zijn effectief. Het was pas de tweede grote kans van de wedstrijd. Laad meer