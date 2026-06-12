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Livestream: zo kijk je gratis naar Canada - Bosnië-Herzegovina op het WK

12 juni 2026, 16:09   Bijgewerkt: 16:25
Canada - Bosnië-Herzegovina
Foto: © Imago/Realtimes
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Het WK is inmiddels begonnen en vrijdagavond is het de beurt aan Canada, een van de gastlanden van het toernooi. In Toronto speelt de ploeg van Jesse Marsch om 21.00 uur tegen Bosnië-Herzegovina. In dit artikel lees je op welke manier je het WK-duel tussen Canada en Bosnië-Herzegovina gratis kunt bekijken.

Gratis livestream WK-duel Canada - Bosnië-Herzegovina

Canada en Bosnië-Herzegovina beginnen vrijdagavond aan het WK. Om 21.00 uur trappen beide landen af in Toronto. De wedstrijd in Groep B wordt uitgezonden door de NOS en is live te streamen via deze link. Ook is het duel live te zien op NPO 1.

Groep B

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Canada en Bosnië-Herzegovina zijn op het WK van 2026 ingedeeld in Groep B. Daarin zullen beide landen het verder opnemen tegen Qatar en Zwitserland. Voor Canada en Bosnië-Herzegovina is het de eerste keer in de geschiedenis dat ze elkaar tegenkomen in een interland.

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Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep B
GS
DS
PT
1
Canada
0
0
0
2
Bosnië-Herzeg.
0
0
0
3
Qatar
0
0
0
4
Zwitserland
0
0
0

Complete Stand

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