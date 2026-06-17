Meer dan tien Oranje-spelers komen samen voor gebed

Een groep van ruim tien spelers van het Nederlands elftal bidt regelmatig samen. neemt daarbij vaak het voortouw, zo vertelde de aanvaller van Oranje woensdag tijdens een persmoment in Kansas City.

"Waarom ik 'de pastoor' ben in de groep?", herhaalde Gakpo een vraag van sportjournaliste Noa Vahle. "Ik denk dat dat niet zoveel uitmaakt. We belanden vaak in gesprekken waarin we over het geloof spreken en ook samen bidden. Dan ben ik vaak degene die het gebed doet. Misschien dat ik daarom die bijnaam heb gekregen. Iedereen heeft daarin zijn eigen rol en toevoeging."

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Volgens de aanvaller van Liverpool groeit de groep spelers die deelneemt aan de gebedsmomenten steeds verder. "De groep jongens die eraan meedoet, wordt steeds groter. Ik denk dat het een bepaalde saamhorigheid brengt, ook buiten het veld. We gaan goed met elkaar om, maar geven elkaar op deze manier ook kracht."

Gakpo stelt dat het gezamenlijke geloof voor extra verbondenheid binnen de selectie. "Zo kunnen we niet alleen op, maar ook buiten het veld samen een eenheid vormen. We kunnen met elkaar over alles praten."

Vrijblijvend



De aanvaller benadrukte dat deelname volledig vrijblijvend is. "Jongens die er geen behoefte aan hebben doen hun eigen ding. Dat is ook helemaal prima. Andere spelers zijn wel geïnteresseerd en altijd welkom. Hoe groot de groep is? Ik denk nu ongeveer elf à twaalf spelers."