(29) heeft een slechte start beleefd aan het WK. De aanvaller van Real Sociedad raakte maandag in het openingsduel van Spanje tegen Kaapverdië (0-0) gedurende het eerste halfuur geen enkele keer de bal aan. Volgens databureau Opta is de Spaanse aanvaller daarmee de eerste speler sinds 1966 die in de eerste dertig minuten van een WK-wedstrijd geen enkel balcontact liet noteren.

De nationale ploeg van Spanje kende in Atlanta een valse start van het eindtoernooi door verrassend op een doelpuntloos gelijkspel te blijven steken tegen de eilandengroep. Bondscoach Luis de la Fuente had Oyarzabal een basisplaats gegeven in de punt van de aanval, maar de spits kwam in de openingsfase totaal niet in het stuk voor.

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De defensie van Kaapverdië en de uitblinkende veertigjarige doelman Vozinha hielden de Spaanse aanvalslinie effectief in bedwang. Pas in de eenendertigste minuut van de ontmoeting wist Oyarzabal zijn eerste balcontact van de wedstrijd te realiseren.

De statistiek wordt nog pijnlijker wanneer je bedenkt dat Spanje in het eerste halfuur al ongeveer 70% balbezit had en de wedstrijd uiteindelijk afsloot met 74%.

Contrast met succesvol clubseizoen is groot

De onzichtbare rol van de onbetwiste nummer negen van La Roja staat in schril contrast met zijn prestaties in de voorbije maanden. Bij zijn club Real Sociedad sloot de spits het seizoen onlangs af als absolute topscorer. In de Spaanse competitie was de aanvaller goed voor vijftien treffers, wat hem een zevende plaats op de topscorerslijst van LaLiga opleverde. Over alle competities heen vond de leider van de Baskische formatie achttien keer het net.