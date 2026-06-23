Nainggolan in opspraak: middenvelder negeert rijverbod en botst bijna met politie

heeft zich afgelopen weekend weer eens van zijn slechtste kant laten zien. De 38-jarige Belgische middenvelder heeft momenteel een rijverbod. Desondanks stapte hij achter het stuur, waarna hij door rood reed en bijna een politiewagen raakte.

Nainggolan mag door een rijverbod momenteel geen auto besturen, maar besloot zaterdagavond toch achter het stuur te stappen, zo meldt Het Nieuwsblad. Dat was niet de enige regel die de middenvelder overtrad. Hij reed namelijk door rood, waarna hij een anoniem politievoertuig ternauwernood miste. Nadat Nainggolan werd gestopt moest hij een ademtest afleggen, maar daaruit kwam naar voren dat hij geen alcohol op had.

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Volgens advocaat Omar Souidi is er een ‘onvolledig en vertekend beeld’ ontstaan over de routinier. “Hij heeft immers niet beslist om ondanks een rijverbod te rijden uit gemakzucht of onverschilligheid”, legt de raadsman uit. “Hij werd opgebeld door zijn dochter, die in paniek verkeerde, zich onwel voelde en vroeg om haar naar het ziekenhuis te brengen omdat ze zelf niet over een rijbewijs beschikt.”

Nainggolan was er volgens Souidi van overtuigd dat zijn dochter dringend medische hulp nodig had. “Hij is haar gaan ophalen om naar het ziekenhuis te brengen. Het is tijdens die rit dat hij, in het gezelschap van zijn dochter, werd geïntercepteerd door de politiediensten”, aldus de advocaat.