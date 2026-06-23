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Nainggolan in opspraak: middenvelder negeert rijverbod en botst bijna met politie

23 juni 2026, 08:55
Radja Nainggolan
Foto: © Junior Vertongen
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Radja Nainggolan heeft zich afgelopen weekend weer eens van zijn slechtste kant laten zien. De 38-jarige Belgische middenvelder heeft momenteel een rijverbod. Desondanks stapte hij achter het stuur, waarna hij door rood reed en bijna een politiewagen raakte.

Nainggolan mag door een rijverbod momenteel geen auto besturen, maar besloot zaterdagavond toch achter het stuur te stappen, zo meldt Het Nieuwsblad. Dat was niet de enige regel die de middenvelder overtrad. Hij reed namelijk door rood, waarna hij een anoniem politievoertuig ternauwernood miste. Nadat Nainggolan werd gestopt moest hij een ademtest afleggen, maar daaruit kwam naar voren dat hij geen alcohol op had.

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Volgens advocaat Omar Souidi is er een ‘onvolledig en vertekend beeld’ ontstaan over de routinier. “Hij heeft immers niet beslist om ondanks een rijverbod te rijden uit gemakzucht of onverschilligheid”, legt de raadsman uit. “Hij werd opgebeld door zijn dochter, die in paniek verkeerde, zich onwel voelde en vroeg om haar naar het ziekenhuis te brengen omdat ze zelf niet over een rijbewijs beschikt.”

Nainggolan was er volgens Souidi van overtuigd dat zijn dochter dringend medische hulp nodig had. “Hij is haar gaan ophalen om naar het ziekenhuis te brengen. Het is tijdens die rit dat hij, in het gezelschap van zijn dochter, werd geïntercepteerd door de politiediensten”, aldus de advocaat.

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jabadabadoe
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jabadabadoe
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

jabadabadoe
169 Reacties
330 Dagen lid
220 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Een beetje advocaat weet natuurlijk wel een goede smoes te verzinnen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Radja Nainggolan

Radja Nainggolan
Patro Eisden Maasmechelen
Team: Patro
Leeftijd: 38 jaar (4 mei 1988)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Lokeren
9
1
2023/2024
Bhayangkara
10
1
2022/2023
SPAL
10
1
2022/2023
Antwerp
12
1

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