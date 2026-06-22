Henk de Jong verbijsterd door Ajax: 'Hij was een keurige man, ik snap er niks van'

De analisten van Vandaag Inside snappen weinig van het vertrek van Óscar García bij Ajax. Johan Derksen, René van der Gijp en Henk de Jong spreken maandagavond hun verbazing uit, nadat bekend is geworden dat García al na vier maanden de deur achter zich dichttrekt in Amsterdam.

García werd aangesteld als trainer van Jong Ajax, maar promoveerde binnen een maand al tot interim-trainer bij het eerste elftal. Onder leiding van García eindigde Ajax als vijfde in de Eredivisie. In totaal stond hij tien wedstrijden langs de lijn bij de Amsterdamse club. Daarin boekte hij vijf overwinningen, speelde hij twee keer gelijk en verloor hij drie duels. De play-offs om Europees voetbal werden gewonnen.

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Zelf wilde García aanblijven als hoofdtrainer, maar technisch directeur Jordi Cruijff koos ervoor om Míchel aan te stellen. Daarna gaf García geen gehoor aan het verzoek van Ajax om terug te keren als trainer van Jong Ajax. Derksen trekt er zijn eigen conclusies over: "Snap jij, René, dat die gedroomde Spaanse trainer van Jordi Cruijff (García, red.) nu alweer een schop gekregen heeft? Die nieuwe trainer zal weer zijn eigen staf meenemen."

Van der Gijp deelt de verbazing. "Johan, dat kan toch niet? Ze haalden hem zes maanden geleden binnen en hij zou de jeugd op poten te zetten. Bij de jeugd moest het eindelijk eens over 'winnen' gaan en over 'strijd leveren'. Daar was hij de geschikte man voor. En nu zeg je: ‘We stoppen ermee.’ Ik snap daar helemaal niets van.”

'Míchel wil eigen mensen meenemen'

Derksen reageert: “Die nieuwe trainer heeft natuurlijk geëist dat hij zijn eigen mensen meeneemt.” Van der Gijp stipt aan dat dat waarschijnlijk niet geldt voor de jeugdopleiding. “Ajax vond dat de hele jeugdafdeling eigenlijk niet meer kon. García was de aangewezen man om het allemaal op poten te zetten. En nu schijnbaar niet meer.” Het is waarschijnlijker dat García geen trek had om terug te keren als trainer van Jong Ajax, zeker nu hij van een club uit Polen een aanbieding heeft om hoofdtrainer te worden.

Derksen is geen voorstander van de koers die Ajax vaart. "Ik geloof totaal niet in die Spaanse aanpak van Ajax. Ik vind het onzin om een technisch directeur aan te stellen die alleen maar een netwerk heeft in Spanje, dat Ajax nu geleid wordt door allemaal Spanjaarden. Waar slaat dit op? De trainer die ze nu nemen, is gedegradeerd!”

Ook tafelgast Henk de Jong, voormalig trainer van SC Cambuur, kijkt op van het vertrek van García. “Ik vind het een bijzondere situatie. Wij speelden tegen Jong Ajax toen hij begon als trainer. Hij was keurig na de wedstrijd. Maar ik heb er nooit iets van begrepen: vier maanden later moet hij weg. Ik begrijp er echt niks van.”