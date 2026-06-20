Mocht Ajax volgend seizoen opnieuw zijn aangewezen op het spelen van play-offs voor Europees voetbal, dan dreigt opnieuw een doemscenario voor de Amsterdamse club. De Johan Cruijff ArenA zal dan namelijk opnieuw niet bespeelbaar zijn.

Ajax eindigde afgelopen seizoen op een vijfde plaats in de Eredivisie en was daardoor aangewezen op het spelen van play-offs voor een Conference League-ticket. De Amsterdammers konden dat echter niet doen in het eigen stadion, omdat de Engelse artiest Harry Styles in dezelfde periode een tiental concerten gaf in de Johan Cruijff ArenA.

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Ajax moest daardoor uitwijken naar het Kras Stadion van FC Volendam voor de duels met FC Groningen en FC Utrecht. Beide wedstrijden werden gewonnen, waardoor Ajax een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League-ticket pakte.

Nu is bekend geworden dat Ajax volgend seizoen opnieuw niet in het eigen stadion zal kunnen spelen indien de club instroomt in de play-offs voor Europees voetbal. Zaterdag werd namelijk bekend dat de Johan Cruijff ArenA op vrijdag 28 en zaterdag 29 mei het decor zal zijn voor een tweetal concerten van De Toppers.

Het reguliere Eredivisie-seizoen loopt volgend jaar namelijk tot en met zondag 23 mei. De halve finale van de play-offs staat gepland op donderdag 27 mei, de finale op zondag 30 mei. Dat betekent dat als Ajax opnieuw is aangewezen op het spelen van de play-offs, de Amsterdammers opnieuw geen gebruik kunnen maken van het eigen stadion.

Jan de Jong, algemeen directeur van de Eredivisie CV, vertelde eerder deze maand tegen ESPN dat clubs die hun stadion niet beschikbaar hebben voor de play-offs, daarin ‘hun thuisrecht kunnen verliezen’. Mocht Ajax de play-offs ingaan én op basis van de eindrangschikking in de Eredivisie recht hebben op het thuisvoordeel, dan dreigen de Amsterdammers in de play-offs dus uit te moeten spelen.