Oostenrijk ontsnapt: debutant Jordanië gaat strijdend ten onder

Oostenrijk is het WK begonnen met een zwaarbevochten overwinning op Jordanië. In San Francisco won de ploeg van Ralf Rangnick met 3-1, maar de terugkeer op het wereldtoneel na 28 jaar werd allesbehalve een eenvoudige avond. Debutant Jordanië vocht zich na rust knap terug, schreef historie via Ali Olwan, maar ging uiteindelijk onderuit door een ongelukkige eigen goal van Yazan Al-Arab.

Oostenrijk begon in het San Francisco Bay Area Stadium aan zijn eerste WK-wedstrijd sinds 1998, met David Alaba terug van blessureleed en als aanvoerder in de basis. De Oostenrijkers probeerden direct controle te pakken via het middenveld, waar Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer en Konrad Laimer veel beweging brachten. Jordanië liet zich echter niet intimideren en toonde al vroeg waar het gevaar lag: omschakelen, versnellen en Musa Al-Taamari zoeken.

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Na drie minuten leverde zo’n snelle counter al het eerste Jordaanse dreigement op. Oostenrijk had moeite om het duel volledig naar zich toe te trekken, maar na twintig minuten viel alsnog de openingstreffer. Na soepel combinatiespel kreeg Romano Schmid ruimte rond de rand van het strafschopgebied. Hij legde de bal goed voor zijn rechtervoet en krulde schitterend raak in de bovenhoek: 1-0.

Jordanië reageerde vrijwel direct. Vanaf de aftrap schoot de WK-debutant naar voren en ramde het de bal tegen de lat. Ook daarna bleef de ploeg van Jamal Sellami gevaarlijk, vooral via Ali Olwan en Al-Taamari. Oostenrijk had meer balbezit, maar Jordanië kwam vaker tussen de palen. Toch bleef het bij rust 1-0, vooral omdat de laatste pass en afwerking bij de debutant nét ontbraken.

Na rust kwam Marko Arnautović binnen voor Saša Kalajdžić, maar het eerste grote moment was voor Jordanië. Ehsan Haddad brak door op rechts en zette hard voor, waarna de bal uiteindelijk in de handen van doelman Alexander Schlager belandde. Drie minuten later was het wél raak. Ali Olwan kreeg veel te veel ruimte, dreef vanaf bijna de middenlijn richting het strafschopgebied, kapte naar zijn rechter en schoot via de binnenkant van de paal binnen. Daarmee werd hij de eerste Jordaanse doelpuntenmaker ooit op een WK.

Oostenrijk wankelde even, maar bracht met Kevin Danso, Carney Chukwuemeka en Paul Wanner nieuwe energie. Chukwuemeka was meteen nadrukkelijk aanwezig en even later leek Arnautović de 2-1 binnen te tikken uit een scrimmage na een corner. De VAR greep echter in: Stefan Posch had de bal vlak daarvoor met de hand geraakt. Het doelpunt werd afgekeurd.

Lang hoefde Oostenrijk niet te treuren. In de 77ste minuut viel de 2-1 alsnog uit een corner, maar op pijnlijke wijze voor Jordanië. Yazan Al-Arab, tot dan toe sterk in de defensie, kreeg een mislukte weggewerkte bal tegen zijn rug en zag die in eigen doel verdwijnen. Jordanië gooide daarna alles naar voren en bracht extra aanvallers, terwijl Oostenrijk steeds verder inzakte.

Vroeg in de blessuretijd kreeg Arnautović nog dé kans om het duel te beslissen, maar oog in oog met Yazeed Abulaila schoot hij recht op de keeper. Jordanië rook daardoor nog één keer aan een punt en kreeg in de extra tijd zijn beste kans sinds de achterstand. Die werd echter niet benut. In de laatste minuut van de blessuretijd kreeg Oostenrijk een strafschop dankzij een handsbal Saleem Obaid, en de buitenkans werd benut door Arnautović: 3-1.