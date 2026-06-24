Een opmerkelijke situatie dreigt zich voor te doen op het WK. In de laatste groepswedstrijd van Groep J zou zowel Oostenrijk als Algerije er mogelijk beter aan doen om te verliezen dan te winnen in de onderlinge ontmoeting. Door de opzet van het uitgebreide WK kan een nederlaag namelijk een gunstiger route naar de knock-outfase opleveren.

Met 48 deelnemende landen kent het toernooi voor het eerst een ander format dan de WK's tussen 1998 en 2022. Daardoor plaatsen ook meerdere nummers drie zich voor de knock-outfase. Juist dat zorgt nu voor een potentieel probleem in Groep J.

Artikel gaat verder onder video

Na twee speelronden heeft zowel Oostenrijk als Algerije gewonnen van Jordanië en verloren van wereldkampioen Argentinië. Daardoor lijken beide landen op weg naar de volgende ronde. Omdat Argentinië de groep naar verwachting als winnaar afsluit, strijden Oostenrijk en Algerije in hun onderlinge duel om de tweede en derde plaats.

Verliezen mogelijk aantrekkelijker dan tweede worden

Daar zit direct de crux. De nummer twee van Groep J lijkt in de zestiende finales uit te komen tegen Spanje, vooraf beschouwd als een van de grote favorieten voor de wereldtitel. De nummer drie krijgt juist een tegenstander uit een andere route, waarbij landen als Canada, Colombia, Egypte, Engeland, Ghana, Iran, Congo, Zwitserland of de Verenigde Staten in beeld zijn.

Tegen de tijd dat Oostenrijk en Algerije aftrappen, zijn alle andere groepswedstrijden al gespeeld. Beide landen weten dan exact welke tegenstander hen wacht wanneer ze als derde eindigen. Volgens de huidige berekeningen is Canada de meest waarschijnlijke opponent.

Daardoor ontstaat een merkwaardige prikkel: als de route van de nummer drie daadwerkelijk aantrekkelijker blijkt dan die van de nummer twee, zouden beide landen belang kunnen hebben bij een nederlaag. Voor Algerije zou een gelijkspel nog het beste scenario zijn: daarmee zou het uitkomen op vier punten, nagenoeg een garantie op de knock-outfase, maar houdt het Oostenrijk voor zich.

Herinneringen aan 'Schande van Gijon'

Het scenario roept direct herinneringen op aan het beruchte WK-duel tussen Oostenrijk en West-Duitsland in 1982. Die wedstrijd ging de geschiedenisboeken in als de 'Disgrace of Gijon', nadat beide ploegen na een vroege Duitse treffer nauwelijks nog aanvallende intenties toonden omdat de uitslag voor beide landen gunstig was.

Op sociale media wordt inmiddels al gekscherend gesproken over een mogelijke 'wraak van Gijon', zeker nadat Algerije zijn kansen op de volgende ronde levend hield met een spectaculaire 2-1 overwinning op Jordanië.

De Noord-Afrikanen kwamen in Californië nog op achterstand door een historische eerste WK-treffer van Jordanië, maar draaiden de wedstrijd na rust volledig om. Invaller Nadhir Benbouali kopte uit een hoekschop van Riyad Mahrez de gelijkmaker binnen, waarna Amine Gouiri acht minuten voor tijd voor de winnende treffer zorgde.

Dankzij die comeback heeft Algerije zich in een positie gemanoeuvreerd waarin niet alleen kwalificatie voor de knock-outfase lonkt, maar waarin zelfs de vraag ontstaat of winnen tegen Oostenrijk straks wel de meest gunstige uitkomst is.