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Schrik in trainingskamp Zweden: tribune stort in

25 juni 2026, 15:19
Alexander Isak en Viktor Gyökeres vieren een treffer bij Zweden - Tunesië
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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De schrik zit er flink in op het trainingscomplex van Zweden op het WK. Aftonbladet meldt namelijk dat een deel van de tribune op het complex in Dallas is ingestort. Er zijn hierbij geen gewonden gevallen.

Zweden neemt momenteel deel aan het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten en is ingedeeld in Groep F met Nederland, Tunesië en Japan. Na een 5-1 zege op de Noord-Afrikanen ging de ploeg van Graham Potter met dezelfde cijfers onderuit tegen Oranje, waardoor het slotduel met Japan van groot belang is voor de kansen op kwalificatie voor de volgende ronde.

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In aanloop naar het duel in Dallas Stadium heeft een incident op het trainingscomplex voor opschudding gezorgd. De tribune van het Frisco-stadion stortte deels in en kwam terecht op de plek waar een geïmproviseerde mediaruimte was gemaakt. Doordat Zweden op het moment van de instorting niet aan het trainen was, was er op dat moment niemand aanwezig in deze persruimte en vielen er geen gewonden.

“Ze willen iets afbreken, maar het lijkt erop dat het in de verkeerde richting is gevallen”, zo laat Stefan Pettersson van de Zweedse bond weten aan Aftonbladet. “Gelukkig is niemand gewond geraakt. Ze zouden iets hebben opgeblazen en daarbij is iets verkeerd gelopen.” Ondanks de instorting kan de Zweedse nationale ploeg wel gewoon gebruikmaken van alle benodigde faciliteiten in aanloop naar het duel met Japan.

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Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
2
4
4
2
Japan
2
4
4
3
Zweden
2
0
3
4
Tunesië
2
-8
0

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