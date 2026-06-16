Uruguay laat zich verrassen en profiteert niet van misstap Spanje

Uruguay is het WK begonnen met een gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. De ploeg van Marcelo Bielsa keek in Miami lange tijd tegen een achterstand aan, maar kwam tien minuten voor tijd alsnog langszij dankzij Maxi Araujo: 1-1. Zo weten beide ploegen niet te profiteren van het puntenverlies dat topfavoriet Spanje maandagavond leed tegen Kaapverdië (0-0).

De Zuid-Amerikanen begonnen moeizaam aan het duel en hadden in de openingsfase vooral moeite om kansen af te dwingen. Wel was Araujo al vroeg gevaarlijk met een schot dat door Mohammed Al-Owais werd gekeerd. Aan de andere kant groeide Saoedi-Arabië langzaam in de wedstrijd.

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De eerste echte waarschuwing kwam na 38 minuten, toen Abdulelah Al-Amri na een corner van dichtbij op doel schoot. Fernando Muslera reageerde uitstekend en tikte de bal over de lat. Enkele minuten later was de Uruguayaanse doelman echter alsnog kansloos. Opnieuw ontstond gevaar uit een hoekschop. Hassan Tambakti kopte richting doel, Muslera kon de bal slechts voor zich uit verwerken en Al-Amri stond op de juiste plek om de rebound binnen te werken: 1-0.

Uruguay stelde voor rust daar weinig tegenover. Federico Viñas zag een kopbal worden gestopt door Al-Owais, terwijl Araujo vlak voor het rustsignaal nog op de doelman stuitte.

Na rust veranderde het spelbeeld volledig. Uruguay voerde de druk op en kreeg al binnen een minuut een grote mogelijkheid. Viñas kopte richting de verre hoek, maar opnieuw redde Al-Owais knap. De Saoedische sluitpost bleef zijn ploeg vervolgens overeind houden. Viñas kopte net naast, een inzet van Manuel Ugarte belandde via een vingertop van Al-Owais op de paal en verschillende corners leverden gevaarlijke momenten op.

Saoedi-Arabië beperkte zich vrijwel volledig tot verdedigen, maar hield lange tijd stand. Toch viel de gelijkmaker tien minuten voor tijd alsnog. Na voorbereidend werk van Mathías Olivera en een eerste redding van Al-Owais kwam de bal voor de voeten van Araujo terecht. De aanvaller bleef rustig en schoof de 1-1 binnen.

In de blessuretijd voorkwam Al-Owais zelfs dat Uruguay alsnog met de overwinning aan de haal ging. Eerst redde hij op een halve volley van Nicolás de la Cruz, waarna hij direct daarna ook een venijnig schot van Federico Valverde uit de hoek tikte. Daarmee groeide de doelman uit tot de grote uitblinker van de avond.