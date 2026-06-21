Van Hecke geeft verklaring voor mindere fase Oranje na eerste drinkpauze

en hebben na afloop van de overtuigende zege op Zweden kritische kanttekeningen geplaatst bij het weggeven van kansen. Ondanks de ruime uitslag merkte het verdedigende duo van het Nederlands elftal dat de ploeg het verdedigend bij vlagen lastig had. Volgens Van Hecke was er vooral na de drinkpauze in de eerste helft sprake van een verval, doordat de tegenstander tactische omzettingen deed.

Oranje boekte zaterdag in het NRG Stadium in Houston een 5-1 overwinning op de Zweden. Hoewel de uitslag anders doet vermoeden, moest doelman Bart Verbruggen in de eerste helft meermaals optreden om een tegentreffer te voorkomen. De doelman verrichtte in totaal zeven reddingen. De defensie van bondscoach Ronald Koeman, met de toekomstig speler van Tottenham Hotspur in het hart van de achterhoede, had moeite met de aanpassingen van de Scandinaviërs.

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"Ik denk dat we nog niet op ons best zijn, maar dat moet ook niet", zo blikt Van Hecke terug op het duel. "5-1 is natuurlijk goed, maar we kregen wel wat kansen tegen en dat moet iets beter", voegt hij daaraan toe. Volgens de verdediger kantelde het spelbeeld halverwege de eerste helft. "Tot de drinkpauze was er niks aan de hand. Toen hadden ze ineens een andere formatie en daar kregen we even geen grip op", aldus de verdediger. Hij zag dat Oranje tijd nodig had om zich aan te passen. "Daar moeten we sneller op reageren. We hadden tien minuutjes nodig en daarna zagen we dat het allemaal wat beter ging. Gelukkig had Bart een paar goede reddingen, daardoor kwamen we niet echt in de problemen", concludeert Van Hecke.

Ook Dumfries, die in de wedstrijd goed was voor twee assists, ziet ruimte voor verbetering. De vleugelverdediger raakt echter niet in paniek van de weggegeven mogelijkheden. "Zorgen baart het me niet", stelt de rechtsback. "Het zou me zorgen baren als we de oplossingen er niet voor zouden kunnen vinden. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij de oplossing kunnen vinden", klinkt het vol vertrouwen. Wel is het volgens hem duidelijk waar de pijnpunten liggen. "Ik denk dat we bij vlagen wat beter moeten communiceren en de onderlinge afstanden goed moeten bewaken. Het is een feit dat we iets meer compact moeten staan en dat het niet zo makkelijk moet gaan om door de lijnen heen te spelen", besluit de Oranje-international.