Thomas Tuchel zal vanavond niet meezingen met het volkslied van Engeland, waarmee hij het in Dallas opneemt tegen Kroatië. De Duitse bondscoach wil daar in de toekomst mogelijk echter één uitzondering maken: als The Three Lions de finale bereiken, zal het God Save the King wellicht ook uit zijn keel schallen.

De 52-jarige Tuchel werd vorig jaar aangesteld als bondscoach van Engeland. Daarmee werd hij de definitieve opvolger van Gareth Southgate, die de ploeg acht jaar onder zijn hoede had en onder meer naar een vierde plaats op het WK van 2018 en finaleplaatsen op de EK's van 2020 en 2024 leidde.

Tuchel eerste Duitse, maar derde buitenlandse bondscoach van Engeland

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Tuchel is niet de eerste buitenlandse bondscoach van Engeland. Die eer was in 2001 reeds voorbehouden aan de Zweed Sven-Göran Eriksson, die tot 2006 in functie bleef. Na diens vertrek zwaaide ook de Italiaan Fabio Capello vier jaar de scepter bij de Engelse ploeg (2008 - 2012). Tuchel is dus de derde niet-Engelsman die Engeland onder zijn hoede heeft, maar wél de eerste Duitser. Gezien het verleden - Engeland en Duitsland bevochten elkaar in beide Wereldoorlogen en, van iets andere orde, op verschillende EK's en WK's- iets wat bij een deel van de oudere generatie enigszins gevoelig ligt.

Gezien zijn afkomst is Tuchel van meet af aan al van mening dat hij het moet 'verdienen' om het Engelse volkslied mee mogen te zingen, zo schrijft The Telegraph. De eerste WK-wedstrijd onder zijn leiding zou daar een mooi moment voor kunnen zijn, maar Tuchel vindt het nog altijd te vroeg. De Duitse coach laat echter doorschemeren dat hij wél meezingt als Engeland op het WK all the way gaat en de finale bereikt. "Nog niet, we zijn er nog niet. Misschien helemaal op het einde. Ik ben nog steeds een beetje verlegen. Ik wil geen mensen voor het hoofd stoten en ik wil me er nu niet op focussen", aldus de Tuchel.