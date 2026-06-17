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Tuchel zingt Engels volkslied niet mee, maar wil één uitzondering maken

17 juni 2026, 17:46
Tuchel zingt Engels volkslied niet mee, maar wil één uitzondering maken
Foto: © Imago
1 reactie
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Thomas Tuchel zal vanavond niet meezingen met het volkslied van Engeland, waarmee hij het in Dallas opneemt tegen Kroatië. De Duitse bondscoach wil daar in de toekomst mogelijk echter één uitzondering maken: als The Three Lions de finale bereiken, zal het God Save the King wellicht ook uit zijn keel schallen.

De 52-jarige Tuchel werd vorig jaar aangesteld als bondscoach van Engeland. Daarmee werd hij de definitieve opvolger van Gareth Southgate, die de ploeg acht jaar onder zijn hoede had en onder meer naar een vierde plaats op het WK van 2018 en finaleplaatsen op de EK's van 2020 en 2024 leidde.

Tuchel eerste Duitse, maar derde buitenlandse bondscoach van Engeland

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Tuchel is niet de eerste buitenlandse bondscoach van Engeland. Die eer was in 2001 reeds voorbehouden aan de Zweed Sven-Göran Eriksson, die tot 2006 in functie bleef. Na diens vertrek zwaaide ook de Italiaan Fabio Capello vier jaar de scepter bij de Engelse ploeg (2008 - 2012). Tuchel is dus de derde niet-Engelsman die Engeland onder zijn hoede heeft, maar wél de eerste Duitser. Gezien het verleden - Engeland en Duitsland bevochten elkaar in beide Wereldoorlogen en, van iets andere orde, op verschillende EK's en WK's- iets wat bij een deel van de oudere generatie enigszins gevoelig ligt.

Gezien zijn afkomst is Tuchel van meet af aan al van mening dat hij het moet 'verdienen' om het Engelse volkslied mee mogen te zingen, zo schrijft The Telegraph. De eerste WK-wedstrijd onder zijn leiding zou daar een mooi moment voor kunnen zijn, maar Tuchel vindt het nog altijd te vroeg. De Duitse coach laat echter doorschemeren dat hij wél meezingt als Engeland op het WK all the way gaat en de finale bereikt. "Nog niet, we zijn er nog niet. Misschien helemaal op het einde. Ik ben nog steeds een beetje verlegen. Ik wil geen mensen voor het hoofd stoten en ik wil me er nu niet op focussen", aldus de Tuchel.

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Leuk, als hij in de finale tegen Dld speeld, dan wat ??

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
347 Reacties
91 Dagen lid
204 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Leuk, als hij in de finale tegen Dld speeld, dan wat ??

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Engeland - Kroatië

20:45
Wordt gespeeld op 12 nov. 2026
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Thomas Tuchel

Thomas Tuchel
Functie: Coach
Leeftijd: 52 jaar (29 aug. 1973)

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep L
GS
DS
PT
1
Engeland
0
0
0
2
Kroatië
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0

Complete Stand

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