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Wim Kieft diep onder indruk van 'heel krachtige' NOS-analist

18 juni 2026, 15:37
Wim Kieft
Foto: © Imago / Realtimes
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Wim Kieft geniet van de samenwerking met Pierre van Hooijdonk bij de NOS, zo laat hij weten in KieftJansenEgmondGijp. De voormalig spits van Feyenoord ligt regelmatig in de clinch met mensen, maar Kieft kan hem zeker waarderen.

In KJEG krijgt Kieft de vraag met welke NOS-analist hij het liefst aan tafel zit. “Ik vind Pierre wel prettig”, antwoordt de voormalig speler van Ajax en PSV. “Ik vind het grappig, want hij heeft schijt aan alles. Hij wijkt wel af”, aldus Kieft. Michel van Egmond haalt vervolgens het interview van Van Hooijdonk in het Algemeen Dagblad van afgelopen week aan. Kieft begint te lachen. “Over Johan Derksen? Dat zit hoog.”

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Kieft gaat dan verder met zijn lofzang over Van Hooijdonk. “Pierre is oprecht gewoon een hartstikke aardige, leuke gozer. Heel gezellig, je kunt ermee lachen. Op een bepaalde manier komt hij wel veel in conflict met mensen, maar daar loopt hij niet voor weg.” Dat aspect van Van Hooijdonk vindt Kieft ‘heel krachtig’, zo geeft hij aan.

Van Egmond geeft aan Van Hooijdonk moeilijk te kunnen beoordelen als analist. “Want ik heb wel enorm van hem genoten in het jaar dat hij met Feyenoord de UEFA Cup won (2002, red). Toen vond ik hem op het veld een enorme persoonlijkheid”, blikt de schrijver terug.

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