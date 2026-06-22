WK-wedstrijd Frankrijk - Irak (aftrap 23.00 uur) in gevaar

Het WK-duel tussen Frankrijk en Irak loopt gevaar. Boven Philadelphia pakken zich namelijk zware onweersbuien samen, waardoor de groepswedstrijd in Groep I mogelijk later start dan het geplande aanvangstijdstip van 23.00 uur (Nederlandse tijd). Ook wordt rekening gehouden met (tijdelijke) onderbrekingen.

De aftrap in het Lincoln Financial Field staat gepland voor 17.00 uur lokale tijd, maar de weersverwachtingen zorgen voor toenemende zorgen bij de organisatie. Meteorologen hebben voor de regio Philadelphia een weerwaarschuwing afgegeven vanwege zware onweersbuien die tussen 14.00 en 19.00 uur worden verwacht. Daarmee valt vrijwel de volledige speelduur van de wedstrijd binnen de risicoperiode.

Zware weersomstandigheden rond WK-wedstrijd

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Volgens de lokale voorspellingen kunnen de stormen gepaard gaan met krachtige windstoten, veelvuldige blikseminslagen en hevige regenval. Daarnaast wordt rekening gehouden met plaatselijke overstromingen en bestaat zelfs de kans op geïsoleerde tornado's.

De verwachte weersomstandigheden kunnen niet alleen gevolgen hebben voor de wedstrijd zelf. Ook het verkeer, het openbaar vervoer en het vliegverkeer in en rond Philadelphia zouden hinder kunnen ondervinden. Autoriteiten waarschuwen bovendien dat activiteiten rondom het stadion stilgelegd kunnen worden wanneer de situatie verslechtert.

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Strikt bliksemprotocol kan voor lange onderbrekingen zorgen

Bij sportevenementen in de Verenigde Staten gelden strenge veiligheidsregels rondom onweer. Zodra bliksem wordt waargenomen binnen een straal van ongeveer dertien kilometer van het stadion, moet een wedstrijd direct worden stilgelegd.

Na een blikseminslag volgt automatisch een verplichte wachttijd van dertig minuten. Wanneer binnen die periode opnieuw bliksem wordt geregistreerd, begint die teller opnieuw. Daardoor kunnen onderbrekingen aanzienlijk langer duren dan aanvankelijk verwacht.

Dat scenario is niet nieuw voor internationale voetbaltoernooien in de Verenigde Staten. Tijdens het WK voor clubs van vorig jaar werden zes wedstrijden getroffen door weergerelateerde onderbrekingen. Het duel tussen Chelsea en Benfica in de achtste finales liep toen zelfs uit tot een totale duur van vier uur en 38 minuten door herhaalde bliksemvertragingen.

Ook vraagtekens rond Noorwegen-Senegal

Er zijn ook vraagtekens rond de wedstrijd tussen Noorwegen en Senegal, die om 02.00 uur Nederlandse tijd gepland staat in East Rutherford. Rond New Jersey wordt zware regen en zelfs mogelijke overstromingen voorspeld.

"Er wordt verwacht dat er vanmiddag en vanavond buien en mogelijke onweersbuien met grote hoeveelheden vocht door het gebied zullen trekken", aldus de Amerikaanse National Weather Service (NWS).

"Deze buien hebben het potentieel om tot zo'n vijf centimeter neerslag per uur te produceren. Deze hoeveelheden kunnen resulteren in plotselinge overstromingen, vooral in stedelijke gebieden en in gebieden met slechte afwatering."