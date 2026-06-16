WK-legende Guillermo Ochoa hint op afscheid: 'Voetbal verliest zijn betekenis'

lijkt bezig aan zijn laatste maanden als profvoetballer. De veertigjarige doelman van Mexico heeft in een emotionele video op het YouTube-kanaal van de FIFA laten doorschemeren dat hij na het huidige wereldkampioenschap een punt achter zijn loopbaan wil zetten.

In de publicatie leest Ochoa eerst een brief voor die door zijn dochter is geschreven, waarna hij terugblikt op de offers die hij sinds zijn tiende heeft moeten brengen om de top te bereiken. "Dat ik hier vandaag sta, heb ik voor een groot deel te danken aan mijn familie", vertelt de sluitpost. "Zonder hun steun en aanmoediging was dit nooit mogelijk geweest", voegt hij daaraan toe. De keuze voor topsport betekende dat hij veel vanzelfsprekende jeugdervaringen moest missen. "Schoolreisjes, diploma-uitreikingen, uitwisselingen naar het buitenland; er zijn zoveel dingen die je laat schieten als je op jonge leeftijd voor deze weg kiest", legt hij uit.

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De keeper beschrijft zijn carrière van ruim tweeëntwintig jaar als een cyclus waarin het nationale elftal altijd centraal stond. "Meer dan 23 jaar lang draaide mijn leven om voetbal", blikt hij terug. "Het nationale team van Mexico was altijd mijn kompas, mijn richting in zowel mijn carrière als mijn leven", aldus de doelman. Juist daarom valt hem een toekomst als clubkeeper zwaar. Ochoa ziet een vervolg zonder de nationale ploeg niet zitten. "Ik kan me mijn carrière eigenlijk niet voorstellen zonder Mexico", klinkt het. "Nu mijn tijd bij het nationale elftal ten einde loopt, zie ik eerlijk gezegd niet veel betekenis meer in voetbal", stelt de routinier.

De doelman hoopt zijn loopbaan de komende weken af te sluiten met een historisch hoofdstuk. Mexico won eerder deze week de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika met 2-0. Ochoa bleef in dat duel nog op de reservebank, waardoor zijn interlandteller voorlopig op 153 officiële wedstrijden staat. Mocht de bondscoach hem in een van de komende duels speeltijd gunnen, dan schrijft hij geschiedenis. De Mexicaanse publiekslieveling wordt dan samen met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo de enige speler ooit die daadwerkelijk op zes verschillende wereldkampioenschappen in actie kwam. Zelf is hij in ieder geval voldaan. "Als ik afscheid neem, doe ik dat met een gerust hart, met opgeheven hoofd en met trots op alles wat ik heb mogen meemaken", besluit de veteraan.