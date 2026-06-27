WK-rel aanstaande? ‘De KNVB moet actie ondernemen tegen Geert Wilders’

Mike Verweij is niet blij met het bericht dat Geert Wilders vrijdag deelde op social media. De journalist van De Telegraaf vindt zelfs dat de KNVB moeten ondernemen tegen de politicus van de PVV.

Vrijdagnacht werd bekend dat Marokko in de zestiende finales de volgende tegenstander van het Nederlands elftal is op het WK. Wilders reageerde vrijdagochtend op X met een door AI gegenereerde afbeelding. Daarop is de PVV-leider, verkleed als scheidsrechter, te zien terwijl hij een Marokkaanse speler een rode kaart toont. Bij de afbeelding schrijft hij slechts twee woorden: 'Komt goed.'

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Verweij bespreekt het bericht van Wilders zaterdag in de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. “Alles wat je aandacht geeft, groeit. Eigenlijk moeten we het hier niet over hebben. Ik vind wel dat de KNVB een keer een statement mag maken”, zegt de Oranje-watcher.

“De KNVB roept in allerlei opzichten dat ze heel sociaalmaatschappelijk betrokken zijn. Ze hebben een Commissie Mijnals die zich inzet voor een multiculturele samenleving. Als een bevolkingsgroep dan zo wordt weggezet door Wilders, wat die eigenlijk te pas en te onpas doet op X, dan mag je als KNVB ook een keer van je laten horen”, vindt Verweij.

“Het is de volgende tegenstander van de KNVB. Je zit ook met mensen van Marokko in die bestuursbox”, vervolgt de verslaggever, die zich dan richt tot Marianne van Leeuwen, de directeur betaald voetbal van de KNVB. “Laat een keer van je horen! De KNVB mag Geert Wilders wat mij betreft echt best even tot de orde roepen. Alleen, als dat gebeurt, dan wordt dat landelijk nieuws. En dat is precies wat Geert Wilders beoogt. Dus eigenlijk kunnen we het er misschien beter niet over hebben.”

“Ik ben het met je eens”, reageert collega-journalist Valentijn Driessen. “Tot de orde roepen vind ik iets anders… Hij laat zich niet tot de orde roepen. Je moet er voor uit kijken dat het geen welles-nietes-spelletje worden. Maar op een diplomatieke manier laten weten dat je hier niet van gediend bent of hier geen steun aan geeft: dat mag de KNVB best laten weten op één of andere manier. Als het diplomatiek is en achter de schermen, dan vind ik dat ook prima.”