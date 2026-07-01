Engeland dankt Kane en ontsnapt in slotfase aan pijnlijke uitschakeling

Engeland heeft zich met de nodige moeite geplaatst voor de zestiende finales van het WK. In Atlanta keken The Three Lions bijna 70 minuten tegen een verrassende achterstand aan tegen DR Congo, maar een stunt zat er niet in omdat - wie anders dan - het duel met twee goals in de slotfase alsnog omdraaide: 2-1.

Congo nam uit de eerste de beste aanval brutaal de leiding. Met een prima crosspass vond Chancel Mbemba ploeggenoot Brian Cipenga volledig vrijstaand in de Engelse zestien. De aanvaller nam aan en verschalkte Jordan Pickford met een (houdbaar?) schot in de korte hoek. Zo stond het na nog geen 7 minuten spelen plots 0-1 in Atlanta. Engeland ging daarop op zoek naar de gelijkmaker en dwong daar ook voldoende mogelijkheden voor af.

Mpasi sleept Congo erdoorheen

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De Congolese doelman Lionel Mpasi gaf zich echter niet zo gemakkelijk gewonnen. De sluitpost bracht knap redding op onder meer twee kopballen van Jude Bellingham en een schot van Harry Kane uit een hoekschop. En toen Mpasi wél geklopt werd door een schot van Marcus Rashford, was daar nog Aaron Wan-Bissaka vlak voor de doellijn redding kon brengen. Aan de overkant werd Congo zelf nog één keer gevaarlijk, maar op aangeven van Wan-Bissaka raakte Yoane Wissa de paal.

Géén penalty voor Kane

Engeland claimde in het eerste bedrijf bovendien tot drie keer toe - tevergeefs - een penalty. Een valpartij van Noni Madueke en een lichte beroering met de hand bleken niet voldoende om de bal op de stip te leggen. Op slag van rust ging Kane naar de grond na contact met Mpasi, maar de Jordanese scheidsrechter gebaarde dat er sprake was van een schwalbe en ook de VAR kwam niet op de lijn. Zo hield de Congolese voorsprong stand tot aan de rust.

Kane tot the rescue

Ook na rust trok Engeland volop naar voren in de jacht op geen gelijkmaker. Rashford kreeg de eerste kans, maar schoot in het zijnet. Even later bracht Mpasi met de nodige moeite redding op een inzet van Bellingham in de korte hoek. Tuchel greep na een uur in en bracht met Anthony Gordon en Bukayo Saka voor Rashford en Madueke twee verse krachten op de vleugels. Congo haalde de tweede drinkpauze ongeschonden, maar bezweek een kwartier voor tijd toch onder de Engelse druk. Gordon zette voor vanaf links, Kane kopte tegendraads in en ondanks het feit dat Mpasi er nog een handje tegenaan kreeg lag de 1-1 in het net.

Engeland ging daarna door en wilde het karwei overduidelijk nog vóór een eventuele verlenging klaren. Dat lukte ook nog. Een schot van Bellingham werd vijf minuten voor tijd goed gekeerd door Mpasi, maar de bal belandde daarna via Gordon bij Kane. Die dribbelde zich vrij en haalde verwoestend uit: 2-1.