WK-winnaar van 2010 mag VS niet in voor finale en richt zich tot Trump

Joan Capdevila, die in 2010 met Spanje wereldkampioen werd, lijkt de finale van het WK van zondag niet te kunnen bijwonen. De ESTA-aanvraag van de oud-verdediger is niet goedgekeurd, dus heeft hij besloten Donald Trump via social media om hulp te vragen.

Spanje speelt zondag in New York in de finale van het WK tegen Argentinië en als onderdeel van de Spaanse kampioensselectie van 2010 wil de 48-jarige Capdevila daar dolgraag bij zijn. “Ze hebben me net verteld dat ik niet met mijn kinderen naar de finale kan reizen omdat mijn ESTA is geweigerd”, aldus de voormalig linksback. Zonder een ESTA is het niet mogelijk om naar de VS te vliegen.

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“Jullie kunnen je niet voorstellen hoe erg ik ernaar uitkeek om daar samen met al mijn teamgenoten uit 2010 aanwezig te zijn om dit team aan te moedigen.” In zijn post op X probeert Capdevila de aandacht van de Amerikaanse president te trekken. “Ik kan het niet geloven dat ze me de toegang tot de VS weigeren en dat ik zo’n moment met mijn kinderen moet missen… Ze zijn dol op voetbal.”

In het radioprogramma El Partidazo de COPE gaat Capdevila verder in op zijn afgewezen ESTA-aanvraag. De oud-verdediger legt uit waarom de aanvraag niet werd goedgekeurd. “Omdat ik tien jaar geleden, in 2016, een wedstrijd in Iran heb gespeeld.” Hij richt zich in zijn tweet ook tot de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en het Spaanse ministerie van Sport. “Als iemand weet hoe dit opgelost kan worden, zal ik hem uit de grond van mijn hart en mijn hele leven lang dankbaar zijn.”