Toornsta vult leemte en spreekt van 'beste half jaar'

8:36 – Omdat Karim El Ahmadi op de Afrika Cup acteert met Marokko, moet trainer Giovanni van Bronckhorst een vervanger voor de sterkhouder aanwijzen op het middenveld van Feyenoord. Dat lijkt Jens Toornstra te worden. De rechtsbuiten van de eerste seizoenshelft schuift een linie naar achteren, waardoor Steven Berghuis en Eljero Elia op de flanken kunnen staan en Dirk Kuyt als nummer 10 kan spelen.



In de oefenpot tegen Bundesliga-club FSV Mainz 05 (2-0 winst) werd Toornstra al geposteerd op het middenveld, wat waarschijnlijk een voorbode is van het duel van komende zondag met Roda JC (uit). "Ik wilde eens zien hoe dat gaat met Tonny als de meest verdedigende man en Jens en Dirk ervoor in een meer aanvallende rol", zegt Van Bronckhorst in De Telegraaf over de keuze. Hij koos dus niet voor Renato Tapia of Marko Vejinovic.



Het middenveld is natuurlijk ook de linie waar Toornstra eerder altijd speelde. "Af en toe is het lekker dat je op meerdere posities kunt spelen, maar soms is het ook een beetje lastig om je niet op één plek te kunnen focussen", zegt Toornstra in bovengenoemde ochtendkrant. Toch gaat het dit seizoen, met vijf goals en zeven assists, zeer goed met hem. "Ik geniet ervan dat het zo goed gaat. Deze eerste seizoenshelft was mijn beste half jaar bij Feyenoord. Ik heb eerder wel een sterke periode gehad, maar nu druk ik het ook uit in doelpunten en assists."