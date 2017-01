Senegal aan kop in groep B na overwinning op Tunesië

22:01 – Senegal kende zondag een goed begin van de Afrika Cup in Gabon. De ploeg van Liverpool-aanvaller Sadio Mané boekte in de eerste groepswedstrijd een 0-2 overwinning op Tunesië. Daardoor gaat het aan kop in de groep.



Voor Aymen Abdennour begon de wedstrijd tegen Senegal uiterst ongelukkig. Hij maakte een overtreding in het eigen strafschopgebied en moest dat bekopen met een gele kaart en een strafschop tegen. Het buitenkansje van de penalty was wel besteed aan Mané, die de duurste speler is op de Afrika Cup. Liverpool betaalde afgelopen zomer ruim veertig miljoen euro voor hem.



Uit een kopbal van Serigne Mbodj kwam Senegal een kwartier voor rust op 0-2. Een doelpunt zou er daarna niet meer vallen, hoewel Mbodj nog bijna in eigen doel schoot. Hij wilde een bal wegwerken, maar zag die via de binnenkant van de paal in de handen van de doelman belandden. Senegal staat eerste met drie punten, Algerije en Zimbabwe volgen met beiden een punt.