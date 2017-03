Dolberg in Denemarken uitgeroepen tot Talent van het Jaar

21:48 – Kasper Dolberg is maandag tijdens het Deense voetbalgala uitgeroepen tot het grootste talent van het jaar 2016. De 19-jarige spits maakte in dat jaar zowel zijn debuut voor Ajax als voor de nationale ploeg. Met zijn doelpunten voor de Amsterdammers maakte hij in heel Europa veel indruk.



Dolberg werd maandagavond verkozen boven Esbjerg-doelman Jeppe Højbjerg, FC Nordsjaelland-spits Marcus Ingvartsen en Celta de Vigo-aanvaller Pione Sisto. Het is niet de eerste prijs die de talentvolle spits in de wacht sleept. Eerder al won hij ook de titel van Sporttalent van het Jaar.



Oud-Ajacied Christian Eriksen viel ook in de prijzen. De middenvelder van Tottenham Hotspur maakte in de interland van Denemarken tegen Kazachstan het Doelpunt van het Jaar. Kasper Schmeichel werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar, een prijs die de doelman van Leicester City afgelopen jaar ook al won.