ADO biedt zwaar geblesseerde Jansen nieuw contract aan

16:17 – Kevin Jansen kan zijn contract bij ADO Den Haag gaan verlengen, zo meldt de club via de officiële website. De middenvelder, die momenteel aan het revalideren is van een zware kruisbandblessure, is in het bezit van een aflopende verbintenis. De club heeft hem een aanbieding gedaan voor een extra seizoen met een optie voor nog twee jaar.



Jansen raakte in november voor de tweede keer in zijn loopbaan zwaar geblesseerd en kan pas volgend seizoen weer in actie komen. Naast de middenvelder blijft ook Robert Zwinkels na de zomer in Den Haag. De club heeft de optie voor een extra jaar in het contract van de doelman gelicht. Dion Malone heeft een aanbieding ontvangen voor drie jaar met een optie voor nog een seizoen.



ADO gaat nog in gesprek met Gervane Kastaneer over een eventuele nieuwe verbintenis. De contracten van Ruben Schaken, Tom Trybull, Wilfried Kanon, Donny Gorter, Guyon Fernandez en Abel Tamata lopen in de zomer ook af, maar over hen zal pas later een beslissing worden genomen.