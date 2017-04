De Jong en Van Persie waren dicht bij Sevilla-transfer

15:51 – Zowel Nigel de Jong als Robin van Persie was in het verleden dicht bij een transfer naar Sevilla. Dat heeft Ramon Rodriguez Verdejo, beter bekend als Monchi, in zijn afscheidsinterview met Marca aangegeven. Na zeventien jaar bij de club uit Andalusië te hebben gewerkt, vertrekt de sportief directeur uit het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.



Terwijl Monchi bezig is met het overdragen van zijn taken bij Sevilla aan anderen, gaat hij in op zijn jaren als technisch directeur bij de meervoudig Europa League-winnaar. Hij heeft het over zijn tranen rond de transfer van Kevin Gameiro, maar ook over Nederlanders die op het punt stonden om zich aan Sevilla te verbinden. "De Jong was al in Sevilla om de stad te verkennen. Toen ik terugkwam om te onderhandelen, vertelde hij opeens dat hij naar Hamburg zou gaan. Met Van Persie was ik in een Rotterdams hotel aan het onderhandelen, maar uiteindelijk ging hij nog naar Arsenal", aldus Monchi, die er wel in slaagde om Hedwiges Maduro en Khalid Boulahrouz naar Sevilla te halen.



De 'td' van Sevilla was ook dicht bij de komst van Marcelo, die uiteindelijk naar Real Madrid verkaste. Maar er waren ook transfers waar Monchi zeer trots op is. Die van Dani Alves bijvoorbeelkd. "Hij werd in 2002 als onbekende speler binnengehaald voor 800.000 euro en heeft zijn steentje bijgedragen aan onze gepakte prijzen. Zes jaar later verkochten we hem voor 35 miljoen euro aan FC Barcelona."