Barcelona verwacht snel akkoord nieuw contract Messi

10:53 – Jordi Mestre, vice-president van FC Barcelona, verwacht dat de club snel met nieuws komt over de contractverlenging van Lionel Messi. Er wordt al lange tijd onderhandeld met de Argentijnse sterspeler, maar door het uitblijven van een overeenkomst nemen de geruchten toe.



In de Spaanse media werd al gespeculeerd dat Messi de eerste aanbieding van Barcelona zou hebben afgewezen. Volgens Mestre is daar niets van waar. "HIj laat hier al jaren zijn uitzonderlijke talent zien, hij heeft veel prijzen gewonnen en laat telkens weer zien hoe goed hij is. Messi is iemand die niet klaagt en zo is hij altijd geweest", benadrukt de vice-president tegenover het Spaanse TV3.



Wat de contractverlenging betreft verwacht Mestre dat Barcelona snel met nieuws komt. "Het ziet er momenteel heel goed uit. De onderhandelingen bevinden zich in de laatste fase en ik denk dat het heel snel rond komt", besloot hij.