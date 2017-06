Uitstekende Chelsea-talenten genoemd bij Vitesse

7:35 – Omdat Ricky van Wolfswinkel na zijn twintig doelpunten in de Eredivisie en zijn heldenrol in de bekerfinale tegen AZ voor ongeveer 5 miljoen euro naar FC Basel vertrokken is, is het voor Vitesse zaak om naar versterkingen voor de aanvalslinie te zoeken. Mogelijk gaat de Arnhemse club weer over tot het huren van een Chelsea-speler.



Vitesse hoopt Tammy Abraham los te kunnen weken van de Engelse partnerclub, zo meldt De Telegraaf. De 19-jarige jeugdinternational van Engeland behoorde afgelopen seizoen tot de hoofdmacht van Championship-club Bristol City, waarvoor hij op huurbasis maar liefst 23 treffers wist te maken. Naast Abraham wordt ook de naam van Mason Mount, Talent van het Jaar bij Chelsea, genoemd bij Vitesse.



"Met Chelsea werken wij ontzettend plezierig samen. Wij hebben onze wensen kenbaar gemaakt en zijn volop in gesprek", zegt algemeen directeur Joost de Wit van Vitesse in bovengenoemde ochtendkrant. "Het is duidelijk dat wij volgend seizoen een sterke, brede selectie willen hebben. Ook met het oog op de Europese wedstrijden."



RTV Oost meldde woensdag overigens dat Vitesse ook al bij Heracles Almelo aanklopte voor Samuel Armenteros, maar dat de clubs er niet uitkwamen. De Heraclieden willen de man van negentien goals niet zonder slag of stoot laten gaan. Thomas Bruns verkast deze zomer wél van Heracles naar Vitesse.