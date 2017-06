Weghorst bevestigt interesse Hannover: "Volgen me"

20:50 – Wout Weghorst kan AZ al na één seizoen weer verlaten. Het Duitse Hannover 96 is namelijk geïnteresseerd in de spits en bekeek hem al enkele keren. Of het daadwerkelijk tot een vertrek komt, is niet duidelijk. De club heeft zich namelijk nog niet officieel bij AZ gemeld.



Weghorst bevestigt tegenover de camera van FOX Sports dat Hannover inderdaad interesse heeft getoond. "Ik ben daar altijd open en eerlijk over geweest. Ik weet dat Hannover interesse in me heeft. Ik weet dat ze me volgen en me een paar keer bekeken hebben. Meer dan dat weet ik niet", benadrukt de spits. "Maar zo lang ik speler van AZ ben, blijf ik volledig gefocust op AZ."



Weghorst zegt niet bij voorbaat 'nee' tegen een overstap naar Duitsland. "Ze spelen nu Bundesliga. En in een stadion waar 50.000 man in kunnen. Duitsland en Engeland zijn wel landen waar je als voetballer graag naartoe wilt. Maar het is nu nog te vroeg om hier echt antwoord op te geven", stelt hij. Weghorst is bij AZ nog in het bezit van een contract tot medio 2020. "Het is een mooie competitie, maar het heeft op dit moment geen zin om er al over na te gaan denken."