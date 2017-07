Cocu ontkent blamage: "Meer dan 72 procent balbezit gehad"

0:02 – Phillip Cocu wil niet spreken van een blamage van zijn ploeg PSV. De Eindhovenaren gingen donderdagavond met 0-1 onderuit in het Europa League-duel met NK Osijek (0-1). De oefenmeester van PSV sprak na afloop van een 'valse start'. Cocu zette ook vraagtekens bij de gegeven strafschop, die PSV de das omdeed.



"Van een blamage spreek je denk ik wanneer je niet dominant hebt gespeeld", zegt Cocu tegen FOX Sports. "Ik denk niet dat we dat kunnen ontkennen. We hebben meer dan 72 procent balbezit gehad." Daarnaast had de PSV-trainer twijfels over de penalty die Osijek kreeg. "Volgens mij werd de overtreding buiten de zestien ingezet. Het zal dubieus zijn, maar het is een spaarzaam moment die is afgestraft. Dat is dodelijk. Wij hadden de hele wedstrijd de overhand."



Cocu vond zijn ploeg in een te laag tempo spelen. "De tweede helft ging dat in ieder geval beter. Toen hebben we ook een aantal kansen gehad, en waren we ook niet gelukkig in de afronding. Bergwijn had een paar goede acties, Lozano (hij viel in, red.) had meer dreiging van de zijkant, maar we hebben geen goal kunnen maken."