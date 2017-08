Ajax doet Sánchez topaanbieding, Spurs-bod afgewezen

11:18 – De strijd om Davinson Sánchez is losgebarsten. Tottenham Hotspur heeft zich daadwerkelijk officieel bij Ajax gemeld, en kwam volgens De Telegraaf ook al met een bod van veertig miljoen euro. Dit is door de Amsterdammers van tafel geveegd. Ajax deed de Colombiaan zelf een 'topaanbieding', omdat de club hem dolgraag wil behouden



"Ajax heeft Davinson een topaanbieding gedaan voor een nieuw contract", bevestigt directeur spelerszaken Marc Overmars tegenover de ochtendkrant. Hiermee geeft Ajax aan dat het sportieve plaatje voorop staat. Financieel zou Ajax een enorme slag kunnen slaan, omdat Sánchez een jaar geleden voor vijf miljoen euro werd gekocht van Atlético Nacional.



De Amsterdammers willen de verdediger nog minimaal één seizoen in de Arena houden, maar weten ook dat een vertrek niet helemaal uit valt te sluiten. Naast Tottenham zouden FC Barcelona en Real Madrid ook nog bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in de diensten van Sánchez.



Het transfergeweld rondom de Zuid-Amerikaan begon zaterdag definitief na de berichtgeving van de BBC, die stelde dat de Londenaren Sánchez voor een recordbedrag naar White Hart Lane wilden halen. Een jaar geleden betaalden de Spurs 33 miljoen euro voor Moussa Sissoko van Newcastle United. Hij is op dit moment de duurste speler uit de historie van Tottenham.