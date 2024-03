Blatter: "WK-zege Italië op Australië onterecht"

FIFA-voorzitter Sepp Blatter heeft op de Australische televisie zijn excuses aangeboden voor de uitschakeling van The Socceroos op het afgelopen WK. Volgens de Zwitser kreeg Italië in de achtste finale tegen Australië een onterechte strafschop.

{image[244029][right-half][Blatter]}De formatie van de toenmalige Australische bondscoach Guus Hiddink had tegen de latere wereldkampioen het beste van het spel. De Squadra Azzurra speelde vanaf de 50e minuut met tien man, omdat verdediger Marco Materazzi met een rode kaart naar de kleedkamer was gestuurd. Italië pakte echter ver in blessuretijd de zege na een buiteling van Fabio Grosso in het Australische strafschopgebied. Vanaf elf meter maakte Francesco Totti geen fout en werden The Socceroos uitgeschakeld.

Blatter biedt vier maanden na het veelbesproken incident zijn verontschuldigingen aan. "Australië had moeten doorgaan naar de kwartfinale in plaats van Italië. Ze waren er klaar voor om Italië te verslaan. De Australiërs hadden met elf tegen tien zeker gewonnen in de verlenging."

Voorzitter John O'Neill van de Australische voetbalbond vindt de excuses slechts een doekje voor het bloeden."Vier maanden na het WK doet het er eigenlijk niet meer toe. Het is een aardig gebaar, maar het verandert niets aan het eindresultaat."