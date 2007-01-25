Braafheid laat medische keuring Twente schieten

FC Twente lijkt te kunnen fluiten naar Edson Braafheid. De linksback zou woensdag medisch gekeurd worden in Enschede, maar kwam niet opdagen. Nu ook Newcastle United en Manchester City interesse getoond hebben in de verdediger, lijkt zijn voorkeur immers uit te gaan naar een transfer naar Engeland.

FC Twente maakte de komst van Braafheid, die aan het eind van dit seizoen transfervrij is, vorige week bekend op zijn officiële website. De komst riep nogal wat vraagtekens op, maar inmiddels is duidelijk dat de ploeg te voorbarig geweest is. Braafheid had nog niet getekend bij de Tukkers en nu er interesse is vanuit Engeland lijkt hij af te zien van een vertrek naar het Arke Stadion.

Zowel Newcastle als Manchester City wil Braafheid per direct overnemen. Beide clubs zijn, volgens de Telegraaf, bereid om 400.000 euro te betalen. Of FC Utrecht bereid is om de back voor dit bedrag te laten gaan, is nog onduidelijk.