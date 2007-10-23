VVV-doelman Begois niet langer onomstreden

Het is zeker niet vanzelfsprekend dat Kevin Begois komend weekend, in het thuisduel tegen Heerenveen, onder de lat zal staan bij VVV Venlo. De Belg was wegens ziekte afgelopen zaterdag niet van de partij tegen PSV (3-1) en zijn vervanger Danny Wintjens presteerde in dat duel vervolgens naar behoren.

Wintjens keepte prima en trof geen blaam bij de PSV-doelpunten. Volgens coach Wetzel is het dan ook geen uitgemaakte zaak dat Begois, die inmiddels weer fit is, zijn plaats onder de lat zomaar terug krijgt. "Danny deed het goed tegen PSV. Ik zeg niet dat hij de komende wedstrijden onder de lat staat, maar ik zeg evenmin dat Begois speelt. VVV heeft qua keepers een luxeprobleem", zegt hij in het AD.