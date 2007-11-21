Kopteff staat voor vertrek uit Domstad

FC Utrecht neemt na dit seizoen vermoedelijk afscheid van . Trainer Willem van Hanegem heeft voor de 28-jarige Fin vooralsnog geen plannen in de hoofdmacht van de Domstedelingen.

"Peter is echt een fantastische jongen, maar na een trieste familieomstandigheid, loopt hij een beetje met zijn ziel onder zijn arm", laat technisch directeur Piet Buter weten in VI. "We hebben met hem gesproken en hij wil graag meer voetballen. Hij zal eerst weer wat dingen op de rit moeten krijgen. Als dat niet lukt, wat heel logisch zou zijn, is een terugkeer naar Finland ondanks een nog anderhalf jaar doorlopend contract niet uitgesloten."