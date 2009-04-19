Live voetbal

Oost blijft geloven in lijfsbehoud De Graafschap

19 april 2009, 11:37   Bijgewerkt: 11:42
0 reacties
Roland | Redacteur

De Graafschap gaat een loodzwaar slot van de competitie tegemoet. De ploeg uit Doetinchem had zaterdag tegen FC Groningen een flinke stap kunnen zetten richting lijfsbehoud, maar verloor met 0-1. Hierdoor kan het later dit weekend weer zakken naar de laatste plaats, als FC Volendam thuis een punt pakt tegen Sparta.

Jason Oost weet dat zijn ploeg cruciale weken voor de boeg heeft. "We hebben nog maar drie wedstrijden. We kunnen nog steeds rechtstreekse degradatie ontlopen. We hebben het nog wel in eigen hand. Het kan nog makkelijk om erin te blijven", blijft hij optimistisch tegenover Omroep Gelderland. De aanvaller vindt dat zijn ploeg tegen FC Groningen een kans op punten liet liggen. "We hebben veel doelpogingen gehad en FC Groningen heel weinig, maar we verliezen door een penalty. Bij ons ging er iedere keer net wat mis. Dat geeft aan hoe deze avond voor ons was."

De Graafschap - Groningen

De Graafschap
0 - 1
FC Groningen
Gespeeld op 18 apr. 2009
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2008/2009

J. Oost

J. Oost
Leeftijd: 43 jaar (10 okt. 1982)

