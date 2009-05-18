Brands: "Koeman voldoet volledig aan profiel"

Na Co Adriaanse en Louis van Gaal krijgt AZ opnieuw een trainer met 'allure en uitstraling'. Zo beschrijft technisch directeur Marcel Brands althans Ronald Koeman, de man die zondag vastgelegd werd als nieuwe hoofdcoach.

"Hij voldoet in alle opzichten aan het profiel. Een Nederlandse coach met nationale én internationale ervaring. Hij heeft prijzen gewonnen, spreekt Nederlands en Spaans. En dat is toch makkelijk voor onze Zuid-Amerikaanse spelers. Er staat op 12 juni iemand voor de groep met allure en uitstraling", zegt Brands in AD Sportwereld.

Eén ding lijkt zeker: Koeman is een totaal ander type dan Van Gaal en Adriaanse, zijn succesvolle voorgangers bij de Alkmaarse club. Maar dat is prima, vindt Brands. "Ik denk niet dat je Van Gaal met iemand kunt vergelijken. Je kijkt naar het profiel wat je zoekt. Daar past Ronald perfect in. Hij is een ander type trainer. Hij heeft inderdaad een grote carrière als speler en dat spreekt ook weer aan bij de spelers."