Live voetbal 6

Brands: "Koeman voldoet volledig aan profiel"

18 mei 2009, 09:33   Bijgewerkt: 09:38
0 reacties
Photo of Roland
Roland | Redacteur

Na Co Adriaanse en Louis van Gaal krijgt AZ opnieuw een trainer met 'allure en uitstraling'. Zo beschrijft technisch directeur Marcel Brands althans Ronald Koeman, de man die zondag vastgelegd werd als nieuwe hoofdcoach.

"Hij voldoet in alle opzichten aan het profiel. Een Nederlandse coach met nationale én internationale ervaring. Hij heeft prijzen gewonnen, spreekt Nederlands en Spaans. En dat is toch makkelijk voor onze Zuid-Amerikaanse spelers. Er staat op 12 juni iemand voor de groep met allure en uitstraling", zegt Brands in AD Sportwereld.

Eén ding lijkt zeker: Koeman is een totaal ander type dan Van Gaal en Adriaanse, zijn succesvolle voorgangers bij de Alkmaarse club. Maar dat is prima, vindt Brands. "Ik denk niet dat je Van Gaal met iemand kunt vergelijken. Je kijkt naar het profiel wat je zoekt. Daar past Ronald perfect in. Hij is een ander type trainer. Hij heeft inderdaad een grote carrière als speler en dat spreekt ook weer aan bij de spelers."

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44
8
Utrecht
30
13
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws