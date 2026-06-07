Braziliaan in tranen: blessure zet mogelijk streep door WK

De laatste oefenwedstrijd van Brazilië voor het WK heeft een vervelende bijsmaak gekregen. Rechtsback Wesley França moest zaterdagnacht al vroeg afhaken in het duel met Egypte en kon zijn emoties vervolgens niet bedwingen. De rechtsback verliet het veld met pijn in de liesstreek en zat zichtbaar geëmotioneerd op de reservebank, waar hij in tranen werd behandeld door de medische staf.

Voor bondscoach Carlo Ancelotti komt het blessurenieuws op een uiterst ongelukkig moment. Nog geen week voor de WK-start tegen Marokko ontstond er in Cleveland grote onrust toen Wesley na een poging op doel naar zijn lies greep. Na ongeveer twintig minuten spelen gaf de verdediger aan niet verder te kunnen, waarna Danilo zijn plaats innam.

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Over de ernst van de blessure is vooralsnog niets bekend. De technische staf heeft tot 12 juni de mogelijkheid om een speler uit de selectie te vervangen als dat noodzakelijk blijkt.

Blessure overschaduwt oefenzege van Brazilië

De blessure van Wesley vormde het belangrijkste gespreksonderwerp tijdens een wedstrijd die Brazilië uiteindelijk met 2-1 wist te winnen van Egypte. De ploeg van Ancelotti kende een uitstekende start en kwam al vroeg op voorsprong dankzij Bruno Guimarães. De middenvelder profiteerde van balverlies van de Egyptenaren en rondde koelbloedig af.

Lang kon Brazilië echter niet genieten van die voorsprong. Slechts enkele minuten later ging het achterin mis bij de Zuid-Amerikanen. Een te zachte terugspeelbal werd onderschept door Ziko, die Alisson kansloos liet en de stand weer gelijk trok.

Ondanks de tegenvaller van de gelijkmaker én het wegvallen van Wesley bleef Brazilië de aanval zoeken. Vinícius Júnior, Raphinha en Igor Thiago kregen kansen om de score opnieuw in Braziliaans voordeel te kantelen, maar stuitten telkens op doelman Mostafa Shobeir.

Endrick bezorgt Ancelotti een overwinning

Na rust voerde Ancelotti zoals verwacht een groot aantal wissels door. Dat sorteerde al snel effect. Slechts zes minuten na de hervatting profiteerde Endrick van goed voorbereidend werk van Raphinha. De jonge aanvaller werkte van dichtbij af en zette Brazilië opnieuw op voorsprong.

In het vervolg van de wedstrijd zakte het tempo. De vele wissels aan beide kanten haalden de intensiteit uit het duel en grote kansen bleven uit. Ook Mohamed Salah, die na rust zijn entree maakte bij Egypte, kon geen nieuwe impuls geven aan de wedstrijd.

Daardoor bleef het bij 2-1 voor Brazilië, dat de WK-voorbereiding in Cleveland afsloot met een overwinning. Toch ging de aandacht na afloop vooral uit naar Wesley, wiens blessure vlak voor de start van het wereldkampioenschap voor de nodige zorgen zorgt binnen de Braziliaanse selectie.