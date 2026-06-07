Feestelijk afscheid voor Curaçao: ploeg van Dick Advocaat met vertrouwen naar Amerika

Curaçao heeft de voorbereiding op het WK 2026 afgesloten met een overtuigende overwinning. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat versloeg Aruba zaterdagnacht in een uitverkocht stadion in Willemstad met 4-0 en reist daardoor met een goed gevoel af naar de Verenigde Staten.

Hoewel de eindstand anders doet vermoeden, had Curaçao voor rust de nodige moeite om het overwicht in doelpunten uit te drukken. De WK-debutant creëerde meerdere kansen, maar slaagde er niet in om de ban te breken tegen het defensief ingestelde Aruba.

Curaçao slaat na rust hard toe

Artikel gaat verder onder video

Na de pauze viel de bevrijdende openingstreffer alsnog. Joshua Brenet zette Curaçao in de 53e minuut op voorsprong en daarmee leek het verzet van Aruba definitief gebroken. Een kwartier later verdubbelde Jeremy Antonisse de marge, waarna Curaçao verder afstand nam.

Livano Comenencia tekende zeven minuten voor tijd voor de 3-0 en in blessuretijd zette Juninho Bacuna met een fraaie treffer de kroon op de avond. De middenvelder bepaalde de eindstand op 4-0 en bezorgde de supporters een feestelijke afsluiting van de WK-voorbereiding.

Historisch WK-avontuur komt dichterbij

De ruime overwinning vormt een welkome opsteker voor Curaçao, dat een week eerder nog met 4-1 verloor van Schotland. Ondanks die nederlaag sprak Advocaat toen al van een fitte selectie en tegen Aruba kreeg dat vertrouwen extra voeding.

Na afloop werden de spelers op een podium gehuldigd door de uitzinnige supporters in het uitverkochte stadion. Op 14 juni begint het mondiale avontuur met een zware groepswedstrijd tegen Duitsland. Daarna treft Curaçao ook Ecuador en Ivoorkust in de groepsfase.