Mourinho pakt kleine voorsprong op Chelsea

De eerste slag tussen Jose Mourinho en zijn oude liefde Chelsea is gewonnen door de Portugees. In Milaan won zijn Inter met 2-1 van de ploeg uit Londen. Voormalig Feyenoorder Salomon Kalou maakte het belangrijke uitdoelpunt voor Chelsea. Bij Inter speelde Wesley Sneijder de hele wedstrijd mee.

Natuurlijk is Inter-Chelsea een wedstrijd tussen twee absolute topploegen, maar het is toch vooral het duel tussen Jose Mourinho en zijn Engelse ex-werkgever. In de dagen, en eigenlijk weken, voorafgaand aan het duel liet de Portugees geen kans onbenut om de verhoudingen op scherp te zetten. De kracht van het huidige Chelsea, zo benadrukte hij, was nog voor een belangrijk deel te danken aan hem. Sinds zijn vertrek is alleen voortgeborduurd op zijn werk, stelde hij.

Carlo Ancelotti, de huidige coach van Chelsea, zal er wel eens moe van zijn geworden. Hij hield zich vrij stil, maar zal er toch stiekem van gedroomd hebben om Mourinho de mond te snoeren door Inter uit de Champions League te knikkeren.

Dat kan nog steeds, maar dan moet Chelsea over drie weken op eigen veld wel minimaal één keer scoren. In Milaan deden de Engelsen zeker niet onder voor Inter, maar de thuisploeg was doeltreffender. Na drie minuten was het al raak, toen Diego Milito zijn tegenstander John Terry het bos in stuurde en in de korte hoek raak knalde. Chelsea pakte daarna het initiatief, maar verder dan een vrije trap op de lat van Didier Drogba, en een handvol schoten vanuit de tweede lijn, kwam de ploeg niet. Mourinho kon tevreden zijn.

Na rust veranderde dat, toen Salomon Kalou voor de 1-1 tekende. Het schot van de Ivoriaan was goed, maar zeker niet onhoudbaar. Inter-keeper Julio Cesar, die eerder deze week betrokken was bij een auto-ongeluk, had echter geen antwoord.

Een deceptie dreigde voor Inter, maar Esteban Cambiasso redde het humeur van zijn trainer. Nadat zijn eerste schot geblokt werd door een Engelse verdediger, liet hij Chelsea-doelman Petr Cech in de rebound kansloos met een knappe inzet in de verre hoek. Niet lang hierna moest Cech overigens geblesseerd het veld verlaten. Zijn vervanger was de Portugees Hilario.

Deze Hilario hield zijn doel in het restant van de wedstrijd probleemloos schoon, maar voorin slaagde Chelsea er niet meer in om iets te forceren. De Engelsen weten nu wat hen te doen staat in de return: winnen. Een 1-0 zege kan genoeg zijn om Inter, en Mourinho, de mond te snoeren.