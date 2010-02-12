Verbeek ziet ook kansen tegen koploper PSV

12 februari 2010, 15:28
Photo of Ger
Ger | Redacteur

Het verrassend presterende Heracles Almelo neemt het zondag in eigen huis op tegen koploper PSV. Trainer Gertjan Verbeek heeft respect voor de Eindhovense club maar sluit de kans op een stunt niet uit.

"PSV heeft erg veel kwaliteit. Het is een ploeg die heel gedegen kan spelen en op basis van individuele klasse altijd kansen afdwingt. Het zal niet gemakkelijk worden, maar we hebben altijd een kans", aldus Verbeek, die nog steeds geen beroep kan doen op de aan zijn enkel geblesseerde Mark-Jan Fledderus.

"Ons publiek is altijd een extra stimulans", weet de oefenmeester. "We spelen weer voor een uitverkocht huis. Het kan goed spoken in het Polman Stadion."

Lees ook:
Jakub Moder

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

  • zo 22 maart, 16:29
  • 22 mrt. 16:29
  • 16
Feyenoord - Ajax

Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

  • zo 22 maart, 15:45
  • 22 mrt. 15:45
  • 16
Anis Hadj Moussa en Ayase Ueda van Feyenoord en Mika Godts en Davy Klaassen van Ajax

Uitgedund Feyenoord en Ajax: dit is dé combi Klassieker-XI

  • zo 22 maart, 08:25
  • 22 mrt. 08:25
  • 9
Heracles - PSV

Heracles Almelo
0 - 1
PSV
Gespeeld op 14 feb. 2010
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2009/2010

