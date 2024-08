Xabi Alonso: "Voetafdruk niet meer zichtbaar"

Xabi Alonso kreeg tijdens de WK-finale tussen Spanje en Nederland een kung fu-trap van Nigel de Jong tegen zijn middenrif. De Spanjaard, die uiteindelijk de wereldbeker omhoog mocht houden, koestert evenwel geen wrok tegen de Oranje-international.

"De finale was jammer genoeg geen goede, maar vooral een erg harde wedstrijd. Maar daar moet je niet over zeuren. Come on, het ging om de hoofdprijs, hè, dan mag je veel proberen, geef je misschien wel eens meer dan honderd procent. Het is dan aan de scheidsrechter om de grenzen aan te geven", laat Alonso optekenen in het AD.

"Nigel heeft meteen na afloop zijn excuses aangeboden, ik heb ze geaccepteerd, forget it. Het hele incident is wat mij betreft vergeven. Ik heb nog een week lang met pijn rond gelopen, maar ook die sporen zijn uitgewist, de footprints zijn niet meer zichtbaar. Er is geen blijvende schade aangericht, niet aan mijn lijf en zeker niet in mijn hoofd."