Kuyt hoopt zondag te kunnen spelen

Dirk Kuyt staat dicht bij een rentree bij Liverpool. Na een blessureperiode van drie weken heeft de aanvaller vrijdag de groepstraining hervat. Hij hoopt komend weekend mee te kunnen doen in de topper tegen koploper Chelsea.

"Ik heb heel hard gewerkt met de medische staf. Ik ben heel blij met ze, want daardoor is mijn herstel sneller verlopen dan verwacht. Ik hoop dat het goed gaat met de training en dat ik zondag weer van de partij ben tegen Chelsea", stelt de Katwijker op de website van zijn club. Kuyt liep de blessure op in de EK-kwalificatiewedstrijd van Nederland tegen Zweden, half oktober in de Amsterdam ArenA.