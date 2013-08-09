AC Milan laatste horde PSV voor CL-poulefase

PSV moet naar Italië voor de laatste voorronde van de Champions League. De loting in het Zwitserse Nyon koppelde de ploeg van coach Phillip Cocu vrijdag aan AC Milan. De Eindhovenaren beginnen op 20 augustus met een thuiswedstrijd. De return is op 28 augustus in San Siro. PSV had geen beschermde status en zou dus sowieso tegen een sterkere club moeten aantreden.

PSV treft bij AC Milan in de persoon van Nigel de Jong en Urby Emanuelson twee Nederlanders. I Rossoneri plaatsten zich vorig seizoen met de hakken over de sloot voor de Champions League-voorrondes. Ze beleefden een dramatische eerste seizoenshelft, maar aan de hand van winteraankoop Mario Balotelli werd een flinke opmars ingezet. Op de laatste speeldag van de Serie A dreigde het ticket voor het miljoenenbal alsnog verspild te worden aan Fiorentina, maar in de slotminuten van de uitwedstrijd tegen degradant Siena boog Milan een 1-0 achterstand om in een 1-2 overwinning. Een omstreden strafschop leidde de winst in.

Met zeven titels is AC Milan na Real Madrid (negen titels) de meest succesvolle club in de Champions League. De laatste keer dat de club uit de Italiaanse modestad Europa's grootste clubcompetitie wist te winnen, was in 2007. In tegenstelling tot PSV was AC Milan in de vorige voorronde vrij. De Eindhovenaren rekenden zonder problemen af met Zulte Waregem. Over twee duels werd het 5-0.

Verder neemt in de groep voor niet-landskampioenen Lyon het op tegen Real Sociedad, ontmoet Klaas-Jan Huntelaar met Schalke 04 Metalist Kharkiv, kruist Pacos de Ferreira de degens met Zenit St. Petersburg en krijgen Dirk Kuyt en Fenerbahçe te maken met Arsenal. Vanwege een onderzoek naar matchfixing staat de deelname van Fenerbahçe en Metalist Kharkiv overigens nog niet vast.

In de groep met kampioenen uit de kleinere voetballanden nemen Virgil van Dijk en Derk Boerrigter het met Celtic op tegen Shakhter Karagandy uit Kazachstan.

Loting vierde CL-voorronde niet-landskampioenen

Olympique Lyon (Fra) - Real Sociedad (Spa)

Schalke 04 (Dui) - Metalist Kharkiv (Oek)

Pacos de Ferreira (Por) - Zenit St. Petersburg (Rus)

PSV - AC Milan (Ita)

Fenerbahçe (Tur) - Arsenal (Eng)

Loting vierde CL-voorronde landskampioenen

Dinamo Zagreb (Kro) - Austria Wien (Oos)

PFC Ludogorets Razgrad (Bul) - FC Basel (Zwi)

Viktoria Plzen (Tsj) - NK Maribor (Slo)

Shakhter Karagandy (Kaz) - Celtic (Sch)

Steaua Boekarest (Roe) - Legia Warschau (Pol)

De eerste wedstrijden staan gepland voor dinsdag 20 en woensdag 21 augustus. De returns zijn een week later. De tien winnaars bereiken het hoofdtoernooi van de Champions League. Daarvoor is onder meer Ajax al rechtstreeks geplaatst.